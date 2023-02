„Stát tady budeme několik hodin, ale doufáme, že to půjde docela rychle. A snad na nás zbude, protože každý si vezme maximální počet bankovek,“ poznamenal Jan Strádal.

Tisícikorunu vydala banka k 30 letům od zahájení rozdělení česko-slovenské měny. „Výroční bankovku tvoří tisícikoruna vzoru 2008 s přítiskem na lícní straně kuponu. Vzhledem k tomu, že odkazuje na 30. výročí vzniku české a slovenské koruny, s nímž bylo spojené mimo jiné kolkování bankovek, tvoří tento přítisk právě motiv dobového tisícikorunového bankovkového kolku z roku 1993 a také výroční logo 30 let ČNB od akademického malíře Jana Solpery. Přítisk nemá vliv na hodnotu ani platnost bankovky, lze ji tedy použít k platbám za zboží a služby,“ informovala Česká národní banka.

Šance obohatit svoji peněženku zlákala do centra Ústí nad Labem stovky lidí

Do pobočky ČNB v Ústí nad Labem pouštěli zájemce po deseti. Jedním z nich byl pan Koukolík, který se do fronty postavil v šest ráno a před devátou už se pomalu blížil ke vstupním dveřím. „Zeptejte se na názor těch vzadu,“ žertoval s vidinou, že do půl hodiny už bude mít své bankovky bezpečně u sebe. Celkem je vydáno 200 tisíc kusů a prodávat se budou do vyprodání zásob.

Bankovky zase prodají

Mimo záznam část oslovených lidí přiznala, že bankovky mají na spekulaci a budoucí zhodnocení, ale oficiálně je kupují na sběratelské účely. „Na Sbazaru jsem viděla nabídku bankovek už včera za 1999 korun, tedy za dvojnásobnou hodnotu,“ podělila se o svou zkušenost jedna z dam stojících ve frontě. „Bylo to od lidí, kteří věděli, že bankovku mít budou,“ dodala a přiznala, že i pro ni se koupené bankovky stanou investicí.

Sběratelský skvost. Zoo nabízejí suvenýrové bankovky, pomohou ohroženým druhům

Někteří se ve frontě střídali s rodinnými příslušníky, jiní stáli sami. Ti zkušenější se vybavili termoskami s horkou kávou či čajem, jiní si ohřívali ruce o papírové kelímky s horkým nápojem koupené v okolních prodejnách.

Dlouhé fronty se tvořily před všemi pobočkami České národní banky. „V Praze stojí syn a nám dal tip, že v Ústí nad Labem bude menší fronta. Máme syna rádi, ale tohle tady stát nebudeme,“ řekl Josef Kubišta, který s manželkou přišel k zástupu před půl devátou. V té době měla fronta přibližně 350 metrů.

Pobočky ČNB



Kromě Prahy, kde je Ústředí České národní banky si lidé mohli bankovku koupit i v pobočkách v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem. „Na mimopražských pracovištích jsou dislokované vybrané útvary sekce peněžní, sekce licenčních a sankčních řízení, sekce dohledu nad finančním trhem II, sekce statistiky a datové podpory a sekce správní,“ udává podrobnosti web ČNB.