/VIDEO/ Poslední rozloučení se známým fotografem Petrem Berounským proběhlo v pátek 16. června v prostorách Starého krematoria na Střekově v Ústí nad Labem. Už půl hodiny před zahájením obřadu postávaly před krematoriem na ústeckém hřbitově desítky lidí ve smutečním oblečení a s kyticemi v rukou.

Pohřeb Petra Berounského

Pohřeb Petra Berounského byl smutnou tečkou za jeho pestrým životem. „Odešel neuvěřitelně poctivě pracující člověk, který do posledního okamžiku pomáhal svým nejbližším,“ zaznělo v posledním rozloučení s Petrem Berounský, který zemřel náhle v pondělí 5. června. Bylo mu 66 let.



„Coby velký patriot se aktivně zapojoval i do věcí veřejných. Pamatuji si ho jako urputného demonstranta na protestech proti bourání historické porodnice v ústecké nemocnici. Naposledy jsme se viděli před třemi týdny na „ústeckých lahůdkách“ - přátelském setkání místních vlastivědců. A byť už není mezi živými, dnes mi znovu pomáhal. Když jsem totiž hledal obrazové materiály k připravovanému příspěvku v Českém rozhlase o Johannu Schichtovi, vybral jsem ty nejlepší, které mi před lety nezištně poskytl k volnému užití právě on,“ zavzpomínal ústecký senátor Martin Krsek, který coby muzejník s Petrem Berounským přišel do styku v rámci celé řady společných projektů. „Byl to borec, jaký tady bude chybět," shrnul jednoduše smutnou situaci jeden ze smutečních hostů.

„Petr miloval život, nejsem si jistý, že by se mu smutné rozloučení líbilo. Třeba se tomu někde seshora směje,“ zaznělo z hloučku kamarádů, kteří znali Berounského smysl pro humor. Petr Berounský, který měl být původně automechanikem, se vypracoval na precizního fotografa, profesionála, jehož snímky vyhledávaly hvězdy kulturního života. Kromě jiného se přišel rozloučit i Robert Moucha, který byl jedním ze svědků na svatbě Petra a Radky Berounských, která proběhla téměř přesně před rokem. Bylo až symbolické, že při posledních tonech skladby, kterou miloval natolik, že ji měl i jako podkres k vyzvánění v telefonu, zašlo slunce za mrak a obřadní síň mírně potemněla.

Video ze křtu knihy Petra Berounského

