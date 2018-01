VIDEO: Spalovač mrtvol po Ústecku. Projděte si zchátralé střekovské krematorium

Ústí nad Labem – Asociace pohřebních služeb (APS) v ČR uveřejnila videa z předání střekovského krematoria novému nájemci. Po firmě Memory in Memory Antonína Cíchy provoz převzala firma Krematorium Ústí nad Labem Jiřího Šauera.

Záběry pořízené začátkem tohoto týdne ukazují znepokojivý stav budovy, která patří městu Ústí nad Labem. „V republice je 27 krematorií, z toho 23 je komunálních, zbytek patří soukromníkům. Myslím, že z těch státních je střekovské krematorium jedním z nejhorších, které jsem viděl,“ uvedl předseda APS Jaroslav Mangl, podle kterého by se měl objekt zavřít.

Během předání došlo také k zapečetění jediné provozuschopné pece TABO fólií a k jejímu vypnutí. Patří totiž firmě Memory in Memory, která ji podle slov svého zmocněnce Petra Rambouska zakoupila na leasing. Další dvě pece jsou v technicky špatném stavu a jsou vypnuté. Nový nájemce tak nebožtíky spaluje u smluvních dodavatelů v jiných městech.

Podle mluvčí magistrátu Romany Macové probíhá předávací proces v souladu se smlouvou. „Předání není uzavřeno. Veškeré revize jsou povinností provozovatele. Součástí koncesní smlouvy je plán investic, opravy probíhaly průběžně i v minulých letech. Běžnou údržbu prováděl nájemce,“ sdělila Macová.

Jaké konkrétní opravy v krematoriu proběhly, kdo je prováděl a kolik za ně město zaplatilo, prozatím mluvčí neupřesnila.



ASOCIACE ZKONTAKTUJE HYGIENU I POLICII

Mangl srovnává ústecké krematorium například s krematoriem v Karlových Varech. „Tam je krematorium v památkově chráněné budově. Ano, také je v dezolátním stavu, ale je na tom přeci jen lépe. To, co je v Ústí, to je skutečně unikát,“ zmínil Mangl a upozornil na plíseň i vlhkost v budově.

„Budova je podle mého názoru staticky narušená a hrozí nebezpečí, že spadne. Problém většinou nebývá ve firmách, které krematorium provozují, ale ve správci, tedy v magistrátu, který se k objektu nechová s péčí řádného hospodáře,“ podotkl Mangl s tím, že asociace bude v kauze střekovského krematoria rozdávat podněty na hygienický ústav a policii.

A co říká Ústí k vyjádření předsedy asociace, který uvedl, že město údržbu a investice do krematoria zanedbalo? „Žádné vyjádření asociace nám nebylo sděleno,“ reagovala Macová.

Nefunkční pece ve střekovském krematoriu se už odrazily i na provozu krematoria v malé obci Hrušovany na Chomutovsku. „Drtivá většina pohřebních služeb, které doposud byly v Ústí, jezdí od Nového roku k nám do Vysočanských zahrad. Je to nárůst zhruba o 40 %,“ řekl ředitel společnosti Vysočanské zahrady Michal Füleky.

Krematorium zde funguje už 22 let. Výstavní budovu za 80 milionů korun postavila obec v roce 1995 na zelené louce v bývalých Vysočanech. Hrušovany za stavbu obdržely dokonce ocenění v mezinárodní soutěži FORARCH 1995 – Stavba roku a Čestné uznání za architektonicky nevšední dílo.

Objekt obdivuje nejen domácí, ale i zahraniční veřejnost. Není tajemstvím, že společnost kvůli své profesionalitě zpopelňuje i pro německé pohřební služby.

„My sice fungujeme už 22 let, krematorium je ale stále ve stoprocentním stavu a stále vypadá, jako bychom ho zrovna postavili. Drtivá většina krematorií v České republice vznikla ještě před revolucí. Dostali jsme se do situace, kdy je pohřebnictví na chvostu - nejdříve je totiž potřeba udělat chodníky a kanalizace. Mnoho krematorií je proto v zoufalém stavu,“ dodal Michal Füleky.