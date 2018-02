VIDEO: Výuka jinak. Složité počty zvládnou i děti s poruchami

Ústí nad Labem - Ve třech třídách ZŠ v Krásném Březně testují speciální výukovou metodu.

Kolik je 2 222 krát 5 555? Zdánlivě složitý příklad zvládají páťáci na ZŠ Neštěmická v Ústí během dvou minut. Přepisují čísla do pyramidy na papíře a jednotlivé řádky pak využívají pro výpočet výsledku.

David, který trpí lehkým mozkovým postižením, stejně jako jeho ostatní spolužáci, mají hotovo. „12 343 210,“ hlásí třída. Správně!

„Kdybyste proti sobě postavili třídu, která bude počítat standardní metodou, anebo nás, na čas bychom jednoznačně vyhráli,“ říká učitel matematiky Martin Marks.

KRESLENÍ I TANEC

Nejen hrátky s čísly, ale rovněž vyťukávání melodií pomocí bubínků, kreslení nebo tančení. ZŠ Neštěmická se od září spolu s dalšími školami v Ústeckém kraji zapojila do projektu Stages izraelského odborníka na rozvoj talentů Ophera Brayera.

„Projekt kombinuje rozvoj matematického myšlení s kreativitou, staví na hře a rozvoji celé osobnosti. Naučíme děti se učit minimálně desetkrát rychleji, než je obvyklé, a být tisíckrát kreativnější,“ vysvětluje Brayer, který je uznávaný expert na rozvoj talentů, byznys mentor, kouč a učitel.

Metoda se testuje v Krásném Březně ve třech třídách. „Baví mě to a vidím, jak jsme v matematice všichni pokročili,“ říká páťák Míra Proft. Ve Stages se učitel snaží být spíše mentorem, který děti výukou provádí. „Když dětem dáte prostor, tak jsou jako rakety a vědí toho více než já. I děti se specifickými poruchami učení jsou schopné řešit složité úkoly,“ vysvětluje Marks.

ZABERE SEDM MINUT

Svou hodinu začíná vždy 7minutovým cvičením z Brayerovy dílny, po něm následuje běžná výuka. Cvičení jsou různá. Například na tabuli kreslí několik kreseb.

Žáci správně uhádnou nejen to, že jde o skokana na lyžích nebo rychlobruslaře, ale taktéž to, že obrázky souvisejí se zimní olympiádou v Jižní Koreji. Následuje i krátký politologický exkurs do světového dění, kde se učitel ptá žáků na rozdíl mezi Jižní a Severní Koreou.

„Je to jedna z mála zemí, kde vládne komunismus,“ říká žák Jakub. Další přidává dokonce i jméno Kim Jo-čong, což je sestra severokorejského vůdce.

Právě na prolínání předmětů je projekt Stages založený. Na stoly žáků tak po chvíli letí ozoboty, drobní roboti, kteří slouží jako didaktická pomůcka pro rozvoj kreativity a logického myšlení.

„Vidíme obrovský posun právě díky pomůckám, které využíváme. Potřebovala bych jich ale mnohem více, dataprojektory, interaktivní tabule i ozoboty,“ vyjmenovává ředitelka školy Marie Čápová, která by Stages ráda rozšířila i do dalších tříd.

Kromě ústeckých škol se metoda testuje i v Děčíně či Kadani. „Do projektu je jen v Ústeckém kraji zapojena téměř desítka škol a testuje na 600 dětí. Již po prvním pololetí testování přináší pozoruhodné výsledky,“ říká Ondřej Klein z Inovačního centra Ústeckého kraje.