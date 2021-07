Obrovská vlna solidarity se zvedla v Ústí nad Labem. Chuť pomoci lidem postiženým přírodní katastrofou byla jednoznačně vidět u obchodního centra Globus v Trmicích, kam firma FiedlerTransport přistavila kamion, který společně s vybranými dary vyrazí přímo do poničené oblasti.

FOTO: Plný kamion! Z Ústí vyrazila pomoc tornádem zničené Moravě. Lidé nosili i židle

Řinčení zbraní a křik rytířů dávaly už z dálky najevo, že na louce za Horkou u Chlumce se něco děje. Opět došlo na připomínku a rekonstrukci bitvy Na Běhání, která proběhla roku 1426 mezi husity a římskoněmeckými žoldnéři.

FOTO: Hrrr na ně! Husité se po 595 letech pustili u Chlumce do svých nepřátel

Krásné počasí, zdravá svačinka a dětský smích se dnes v odpoledních hodinách linul na Střekovském nábřeží, kde hrálo divadlo s Cepíkem a bylo na téma zdravé mlsání.

FOTO: Střekovským nábřežím se nesl dětský smích, bavilo je divadlo

Do parku v Krásném Březně přijel cirkus Šimek. Bohatý program, ve kterém je k vidění drezúra tygrů, koní či velbloudů čeká na malé i velké návštěvníky až do příští neděle.

FOTO: Tygři, velbloudi, akrobaté či klauni. Do Krásného Března dorazil cirkus

Už se zase běhá! V sobotu 26. června před restaurací U Becků v Dubicích to zase žilo. Transparent oslovil hosty z údolí, přijeli z Ústí a blízkého okolí.

FOTO: I amatérští běžci z Dubic poslali pozdrav na Moravu

Předprázdninový víkend v ústeckém letním kině pokračoval sobotním koncertem tří kapel. Na podiu se postupně vystřídal Martin Ketner Band, Tony Smrčka Blues Band a zpěvák Marek Hlavice.

FOTO: Ústecké letní kino v sobotu patřilo blues, v neděli dechovce a divadlu