O uplynulém víkendu vyrazil Deník na sobotní trh do Neštěmic a na sportovní den do Střekova. Obě akce se vydařily a přivítaly spoustu zájemců. Připomeňte i je prostřednictvím galerií.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.