Při soukromé návštěvě Ústí nad Labem se německý prezident Frank-Walter Steinmeier s veřejností nepotkal. Jeho ochranka všechny zájemce o autogram nebo jiný kontakt celý den nekompromisně odmítala. Na jednoho fanouška se ale přece jen štěstí usmálo. Pár okamžiků před odjezdem vlaku, který odvezl německého politika zpět domů, se do blízkosti prezidenta dostal Ústečan Vít Palaščák a vzácný podpis si odnesl.

„Úžasné,“ prohlížel si se širokým úsměvem na rtech fotku se získaným autogramem po odjezdu německého prezidenta Vít Palaščák.

Zájemci o kontakt s Frankem–Walterem Steinmeierem měli smůlu u muzea i u podchodu u vlakového nádraží v Ústí nad Labem, kam státník přišel vzpomenout na Wintonovy děti. Nedostali se k němu ani na nádraží, kde čekal na příjezd vlaku, který jej vezl po třídenní návštěvě Česka zpět do Německa.

V Ústí měl politik ryze soukromý program a ochranka tak všechnu veřejnost důsledně klidila z jeho blízkosti. Až na peronu, těsně před odjezdem vlaku, se Vít Palaščák dočkal. „Byl jsem dost nervozní a měl jsem trochu obavy z ochranky. Už to nevypadalo, byli dost nekompromisní. Ale nakonec se to povedlo, vyšlo to,“ radoval se.

Své štěstí zkoušel několikrát. Několikrát se na peronu tázal ochranky, jestli může k prezidentovi blíže, že by „jen“ chtěl získat autogram. Pokaždé byl důrazně odmítnutý. Neuspěl ani s dotazem, zda může poslat po ochráncích jen papír s fotkou, aby se ke Steinmeierovi nepřiblížil. Odpověď „ostrých hochů“ ale byla stejná: „Ne!“

Pak se ale celá výprava, pár vteřin než na nádraží přijel vlak, nečekaně pohnula. Souhrou náhod se Vít Palaščák dostal velmi blízko německého prezidenta a ten na něj kývl. Ochranka mu fotografii podala a státník potěšil neúnavného a odvážného Ústečana podpisem. „Trochu jsem se tam s ochrankou přetahoval, ale nakonec jsem se tam náhodou dostal,“ vyprávěl Palaščák.

Není přitom sběratelem autogramů, ten Franka–Waltera Steinmeiera je prvním podpisem známé osobnosti, který získal. „Chtěl jsem to zkusit, šel jsem si cíleně pro jeho podpis. Je to fantastické, že takový člověk přijel do Ústí. Že přijel tam, kam normálně lidi moc nejezdí. A teď sem přijel německý prezident,“ uvedl.

Fotku si vytiskl z internetu a vydal se na nádraží, podporovala ho v tom i manželka. „Žena říkala, že mám podpis sehnat, tak jsem ho sehnal,“ usmíval se Ústečan. Kam si vzácný úlovek vystaví, ještě neví. „Ještě uvidíme, musíme to vymyslet,“ dodal Palaščák.