Skutečnou raritou načasovanou na letní prázdniny se může pochlubit ústecká zoologická zahrada. Návštěvníci mohou v pavilonu exotária spatřit vzácné vačnatce kuskuse medvědí.

Kuskus medvědí | Foto: Zoo Ústí nad Labem

„Tento druh začala naše zoo chovat již v roce 2017, ale byli umístěni v zázemí, v péči je měli chovatelé pavilonu zimoviště. Chtěli jsme, aby si zvířata v novém prostředí zvykla, aby byla v klidu a aby chovatelé vypozorovali, co jim nejvíce vyhovuje, jaké mají projevy chování a jak se o ně starat, aby to co nejlépe odpovídalo potřebám zvířat,“ přibližuje ředitel zoo Roman Končel.