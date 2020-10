Když půjdete kolem rybníka směrem na golfové hřiště, na levé straně polní cesty ho najdete. Když budete mít štěstí, pozdraví vás barevné kachny, černý kormorán i pyšná žába. Já obdivoval hlavně stromy, které se vzájemně podpíraly, nebo rostly šikmo nad vodní plochou. Vypadalo to, jako by se ukláněly labutím. Šel jsem pěšky ze Všebořic, celý okruh jsem absolvoval za tři hodiny, ale jezdí tam také červený autobus č. 15 a 16.

Původně mě do Habrovic nasměrovala zvědavost, jestli tam náhodou nebyl už výlov. Z tisku vím, že tahle vzácná atrakce je letos pro veřejnost nedostupná, ale fotka by se hodila. Nebyl jsem tam sám, během hodiny tam zaparkovalo hned několik vozidel, někteří tatínkové ukazovali dětem místo, kde se z rybníka vypouští voda, ti starší vzpomínali na původní koupaliště. Voda přilákala běžce, cyklisty i pejskaře. Kapříci se předváděli, parádní salta obdivovala i paní Věra z Krupky. " Byla jsem tu loni po výlovu a měla jsem velké štěstí na světlo. Vyfotila jsem zlatavou kaluž uprostřed bahenního pole, kde dravý pták útočil na rybu. Nejsem profík, chtělo to lepší objektiv, ale stejně je to dobrá fotka," pochlubila se dáma v kožené kombinéze motorkáře. Za chvilku tam zaparkoval její manžel s naleštěným strojem a bylo po romantice.

Chvilku jsem se těšil na mlhu, potom na slunce v rákosí, na světlo jsem měl smůlu, ale všechno jsem si vynahradil v bažinách. Byl jsem tam už několikrát, to místo opravdu připomíná pohádkový les, kde k dokonalosti chybí jen Perníková chaloupka. V neděli ráno bylo docela chladno, ale hodně lidí bylo venku, což je jenom dobře. I habrovický rybník má svou historii a budoucnost. Rád bych se ještě někdy podíval na jeho výlov bez roušky a dvoumetrových rozestupů. Pokud jste tam už dlouho nebyli, budete překvapeni. Spousta nových domků mění ráz krajiny, za deset let tam budou nové Habrovice.

Miroslav Vlach