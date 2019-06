Ústí nad Labem - Skleněná trofej, kterou zhotovili renomovaní výtvarníci Petr Stach a Josef Kříž, připadne vítězi Interporty 2019. Za organizátory mu ji předá Josef Vejlupek.

Josef Vejlupek s cenou pro vítěze Interporty | Foto: Deník/Jan Prošek

Hudební akce se koná od čtvrtka 13. do soboty 15. června v Ústí nad Labem. Hlavním dějištěm bude centrální park na Severní Terase. Novinkou letošního ročníku je Junior Song, tedy soutěž pro české a slovenské autory do 30 let.