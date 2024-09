Martin Košťál dnes 15:34

Víkend bude hodně uplakaný a větrný. Některé kulturní akce se proto ruší úplně či se přesouvají pod střechu. Vydáno bylo i omezení (platí do odvolání) vstupu do lesů a parků s ohledem na výstrahu před pády stromů, a to na základě rozhodnutí Ústřední povodňové komise.