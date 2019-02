Ústí nad Labem - Hostem online rozhovoru byl šéf ústeckého baletu Vladimír Nečas.

Pane Nečasi, proč jste se dal na balet?

Otázka na tělo, má matka byla tanečnice, tančila ve sboru i v sólech v ND v Praze a třeba za legendy choreografa a šéfa baletu Saši Machova. Ona nechtěla moc, abych se baletu věnoval, ale tahala mne po divadle a já jsem seděl vedle hasiče u jeviště a viděl moc tance a slyšel krásnou hudbu, tak jsem tím nasákl a ve dvanácti letech se rozhodl.

Čeká nás v Miniaturách 2 i nějaká moderní muzika?

Hudba bude všehochuť, různá i ta moderní různých stylů i ta klasická i lidová á la disco takže něco na způsob balady i toho disca se tam najde.

Co vše je spojenou s Cenou Thálie? Jen ta váza, nebo i nějaké peníze a třeba podpis smlouvy?

Cena je váza, tu vidíte a finance tam jsou také, ale nic velkého, řádově nějakých náct…tisíc. Takže nikoliv sát…tisíc. Ale cena je také prestiž a zviditelnění daného umělce, to je to největší, ano zájem se zvýší a to je pro výkonné umělce to podstatné.

Jak to s tou Thálií vidíte?

Samozřejmě optimisticky, ale kdo ví, Kolegium – finální komise je složena z umělců výkonných, kreativních, lidí od pera, z managementu, ale všichni milují divadlo a rozumí divadlu, z různých stran - odborných i laických. Věřím, že je příběh Morrisona V Doors, v podání Riberta Skujeniekse osloví.