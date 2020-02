Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí dojedeme za necelou půlhodinu? Jaké přínosy může mít pro region vysokorychlostní trať? A kolik jsou za cestu expresem lidé ochotni zaplatit? O podobných otázkách rokovalo v druhé polovině ledna na 130 zástupců státní správy, regionů, obcí, výzkumných institucí i soukromých firem v německém Freibergu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Štěrba

Tým z ústecké univerzity do česko-německé debaty přispěl studií ke společenským i hospodářským dopadům trati. I vy jste se možná zapojili do dotazníkových šetření zjišťujících, jaký by mohl být v budoucnu o vysokorychlostní trať zájem. „Můžeme odhadovat, že při polovičním zkrácení cestovní doby a zachování srovnatelných cen by mohlo dojít k nárůstu počtu cestujících o více než polovinu,“ shrnul Jan Píša z Univerzity J. E. Purkyně.