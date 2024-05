Policie vyhlásila pátrání po totožnosti neznámého muže, který byl v pátek 17. května na železniční stanici Povrly - Roztoky na Ústecku sražen vlakovou soupravou.

Vlak u Povrlů srazil muže, totožnost mrtvoly je neznámá. | Foto: PČR

Muž bílé pleti byl vysoký 175 až 185 centimetrů, vážil 80 kilogramů. Věk mezi 35 až 45 lety. Na pravé ruce měl dvě dlouhé zahojené jizvy. Oblečen byl do sportovní soupravy, boty měl hnědé barvy značky DC. „Poznatky k totožnosti neznámého muže je možno předat na linku 158 případně na nejbližší služebnu PČR,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Jeden naboural sedm aut, druhý strom. Oba nadýchali přes dvě promile

Popis osoby:

muž, bílé pleti, vysoký 175 - 185 cm, hnědé vlasy o délce 3 - 4 cm, hnědý plnovous o délce 1 cm, zastřižený, střední postavy o váze 80 Kg, velikost chodidel 26 cm, věk mezi 35 - 45 lety.

Markanty: Pravá ruka 2 drobné 2 cm dlouhé zhojené jizvy - bílé místo na předloktí

Popis oblečení:

1. sportovní souprava velikosti XL, s černými kalhoty s gumou a šňůrkou s kapsami na zip, kdy pod levou kapsou se nachází bílo/žlutý vyšitý nápis New York Blacks a žlutý basketbalový míč. K této soupravě měl černou mikinu s bílými rukávy s černými a žlutými pruhy na manžetě, které v oblasti pravého ramene mají vyšitý nápis č. 24 a žlutou kapucí, která má na sobě také vyšité č. 24. Na levé straně hrudi je stejný nápis se znakem jako na spodní části soupravy zn. TOP-STAR.

2. spodní souprava šedé barvy - tepláky + mikina s kapucí s černým nápisem JUST DO a bílým nápisem v červeném rámečku NOTHING velikosti M

3. černé tričko zn. Croop s potiskem lišky konzumující čínskou polévku hůlkami, velikost M

4. sportovní boty v kombinaci barev hnědá, zelená, šedá s oranžovým lemováním a nápisem DC a oranžovou podrážkou, velikost 44

5. modrozelené ponožky se vzory vesmírných těles

Vlak srazil člověka u Povrlů na Ústecku. Provoz v obou směrech stál