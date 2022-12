Přestože sepsali petici, kterou podepsalo tři sta třicet lidí z okolí, vlak stanicí od pondělí do pátku pouze projíždí a nestaví. Ani na znamení, jak zdejší lidé v petici žádali. Staví pouze o víkendu. Důvodem rozhodnutí je snaha ušetřit čas.

„Kdyby linku U5 zrušili zcela kvůli úsporám, pochopíme to asi všichni. Ale dokáže mi někdo vysvětlit, kolik kraj ušetří, pokud vlak každou hodinu stanicí projede, ale ani na znamení, pokud by chtěli nastoupit a vystoupit cestující, nezastaví? Tu minutu pro zastavení a rozjezd? Spoj dotovaný Ústeckým krajem pro občany Ústeckého kraje? Od pondělí už ani nový grafikon se stanicí Koštov nepočítá, ačkoli ostatní zastávky bez výpravčího budou na znamení, tedy Stadice, Brozánky a další. Opravdu musím zatleskat tomu, kdo to vymyslel, očividně vlakem nikdy nejel a tohle rozhodl od stolu,“ kritizoval například Jiří Kopecký, který v Koštově bydlí.

Nový dopravce, vlaky i linky. Od prosince začnou platit nové jízdní řády

Právě on zastupoval petiční výbor při jednání s hejtmanstvím a jeho úředníky a do jeho rukou dorazilo vyjádření k textu petice. V něm šéf krajského odboru dopravy Jindřich Franěk vysvětloval, že Koštov je nejméně využívanou zastávkou linky U5. „Již Plán dopravní obslužnosti na roky 2017–2021 upozorňoval na nízké využití zastávky, celkový průměrný obrat cestujících v pracovní dny devět, celkový průměrný obrat v nepracovní dny pět osob a připouštěl možnost průjezdu,“ vysvětloval situaci s tím, že petici nelze vyhovět, protože by to zkomplikovalo navazující přípoje pro řádově mnohem víc cestujících než v Koštově.

Zastávka Koštov, kde od pondělka vlaky nestaví ani na znamení.Zdroj: Deník/Janni VorlíčekZrušení zastávky souvisí se zaváděním moderních souprav RegioJet. Laicky řečeno, nové technologie potřebují dostatek času na zastávkách například kvůli signalizaci a zavírání dveří nebo obracení na konečných. Na obraty vlaků v Ústí nad Labem mají strojvedoucí šest minut. Pokud by se je podařilo dělat rychleji, mohl by se teoreticky Koštov na seznam zastávek vrátit. Prověřování ale bude nějakou dobu trvat a určitě se to nestane dřív jak v polovině června příštího roku. Nové vlaky podle krajského radního Marka Hrabáče vyjeli na tratě Ústecka po zhruba osmi letech. „Během prosince začne Regiojet nasazovat celkem sedm nových elektrických jednotek PESA,“ poznamenal.

Koštovským, kterých je zhruba tři a půl stovky, tak prozatím nezbývá než využívat autobusy. K dispozici má dvě linky. Jednak „trojku“ provozovanou ústeckým dopravním podnikem jako součást MHD, kterou kraj dotuje na úseku z Trmic a zelený krajský bus na lince 457. Během ranní a odpolední špičky jezdí s hodinovým intervalem, mimo ně každé zhruba dvě až tři hodiny. O víkendu je to tři až pět párů busů. Z pohledu kraje je dopravní obslužnost vesnice dostatečně zajištěna, jelikož vzhledem k počtu obyvatel patří do kategorie „E“, tedy je z tohoto hlediska kdesi na chvostu důležitosti. Vlaky zde přesto přes den stavěly přibližně každou hodinu.

Z vlaků do autobusů. V sobotu bude mezi Roudnicí a Ústím nad Labem výluka

To se Koštovanovi srdcem i duší Jiřímu Kopeckému příliš nelíbí. Jako technik prý ví, že těch šedesát sekund po zastavení v Koštově by vlak nahnal průjezdem ostatními vesničkami a obcemi na trati, kde jinak na znamení zastaví, jelikož je ve skutečnosti jen málo pravděpodobné, že by v nich někdo chtěl pokaždé nastupovat či vystupovat. „I kdyby, lze to nahnat i jinak, vždyť to zkomplikuje život docela dost lidem,“ povzdechl si.

Koštov spadá jako městská část pod Trmice. Zdejší starostka dle svých slov jednala s krajem a bojovala o zachování zastávky už od jara. „Chtěla jsem, aby to ještě jednou zvážili, protože něco zrušit jde snadno, ale obnovení bývá mnohem složitější. Případně, aby zastávka zůstala alespoň o víkendu, protože víkendové autobusy mají daleko delší intervaly než v pracovní dny. Bylo mi řečeno, že prověří otáčení nových souprav na konečných, tak uvidíme. Zatím ale vlaky nestaví,“ dodala.