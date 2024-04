Na české poměry unikátní, jedinečný, revoluční, ale i diskutabilní a na základě některých odborníků stále ještě nedořešený. Takový je rozpracovaný projekt vysokorychlostní tratě (VRT) Praha - Ústí nad Labem - Drážďany. Chystaná novinka by už za šest let mohla začít měnit krajskou metropoli k nepoznání. Ústecký magistrát na téma uspořádal ve čtvrtek veřejnou diskusi.

„Pro Ústí jde o jedinečnou možnost, kterou si nesmí nechat ujít. Málokdy se stává, že je naše město v nadnárodním zájmu, což se v tomto případě bezpochyby děje. Pokud nebudeme reagovat včas a správně, Ústí bude další desítky let bez výrazné změny a posunu dopředu. Šlo by o obrovský hřích, kdybychom příležitost propásli,“ řekla v úvodu za kancelář architekta města Barbora Havrlová.

Mapa VRT.Zdroj: Správa železnic

Jaký je konkrétní plán? Trasa vysokorychlostní tratě povede z Prahy do Litoměřic, následně podzemním tunelem přes České středohoří a Střekov do centra Ústí nad Labem a dalším více než dvacetikilometrovým tunelem přes Chlumec do Saska, a to Krušnohorským tunelem.

V Ústí tím vznikne nové dvoupodlažní nádraží, a to v současných železničních prostorách za bývalým autobusovým nádražím. Terminál zahrne dálkové linky do Drážďan, Berlína či Liberce, regionální linky do Děčína, Kadaně či Mostu a městské linky do Velkého Března či k jezeru Milada, kde má vzniknout nová zastávka. Nádraží tak poslouží jako tranzitní uzel pro všechny směry.

Rozpracované návrhy tratí, které byly představeny



Dálkové: Berlín – Praha – Vídeň, Drážďany – Ústí – Praha, Teplice – Ústí – Praha, Teplice – Drážďany, Ústí – Liberec, Praha – Ústí – Cheb, Praha – Lovosice – Děčín, Ústí – Kolín, Praha – Litoměřice – Ústí – Děčín.

Regionální: Děčín – Ústí – Most – Kadaň, Děčín – Ústí – Litvínov, Ústí – Úpořiny – Most, Ústí – Velké Březno – Děčín, Ústí – Litoměřice – Lysá/Praha, Ústí – Most – Karlovy Vary, Ústí – Most – Žatec.

Městské: Povrly – Ústí – Milada, Velké Březno – Ústí, Ústí – Litoměřice, Lovosice – Ústí – Milada.

„Dnes na některé spoje musíte na střekovské nádraží a na západní nádraží, do budoucna všechny vlaky pojedou z jednoho centrálního nádraží, což je výhoda pro návaznost autobusové příměstské dopravy a pro přechod na městskou hromadnou dopravu,“ přidal svůj pohled vedoucí oddělení dopravní obslužnosti ústeckého krajského úřadu Jakub Jeřábek.

Do Prahy na otočku, třeba jen na schůzku

Ústí nad Labem dle odborníků výstavbou VRT může jen získat. Zprvu se přitom uvažovalo jen o vysokorychlostní trati mezi Vídní, Brnem, Prahou a Berlínem, o terminálu na severu Čech se Ústečanům mohlo jen zdát. Rychlovlaky tu měly bez povšimnutí projíždět.

Nyní se s Ústím počítá jako s jedním z pilířů trati. „Do půl hodiny se lidé dostanou do Drážďan i Prahy. Severní Čechy mají co nabídnout a s dobrým dopravním spojením si udrží stávající obyvatele a přitáhnou i nové,“ objasnil dál zástupce Správy železnic Pavel Hruška s tím, že jet do Prahy na otočku, třeba na pracovní schůzku, bude v podstatě běžnou záležitostí.

Cesta vlakem z Ústí nad Labem na okraj Prahy do Holešovic nyní trvá více než hodinu, jízda mezinárodním vlakem do Drážďan pak ještě déle, zhruba 70 minut.

Chlumec se chce bránit

Podrobné představení rozpracovaného projektu a jeho čím dál větší aktuálnost se ale nesetkává jen s pozitivní odezvou. Výrazně se ozývá kritika na zmíněný Krušnohorský tunel, z něhož mají obrovskou obavu lidé v Chlumci. VRT totiž povede právě přes druhé největší město na Ústecku.

Drtivá většina místních bere plán za nepřijatelný, zbrojí proti němu i starostka Veronika Srnková. „Klid, díky kterému se lidé do Chlumce stěhují, v takovém případě zmizí. Budeme se bránit všemožnými prostředky, žalobami, vysokorychlostní trať může celý Chlumec jen zničit,“ řekla Srnková v rozhovoru pro Ústecký deník.

Na diskusi také zaznívaly dotazy, především od ústeckých architektů, jak bude řešena nákladní doprava, jaké bude procentuální rozdělení osobních a nákladních vlaků, nebo jak trať, která sem tam zamíří do blízkosti obytných zón, bude řešena z pohledu hluku a možných otřesů v těchto obytných zónách. Na řadu otázek dostali účastníci vyhýbavou odpověď.

Vysokorychlostní železniční trať, zkráceně VRT, je železniční trať, na které jsou povoleny vyšší rychlosti než na tradiční železniční síti. Navzdory absenci mezinárodně uznávaných norem se za vysokorychlostní považuje taková trať, kde je rychlost alespoň nad 200 km/h. V Česku v současné době žádné vysokorychlostní železniční tratě nejsou.

Přestože jde stále o rozpracovanou verzi vysokorychlostní tratě vedoucí přes Ústí nad Labem, výstavby prvních úseků jsou prý reálné už v roce 2030. Kolosální česko-německá stavba bude trvat řadu let a spolkne stovky miliard.