Dopravní komplikace zasáhly cestující po srážce vlaku s autem v Libčicích nad Vltavou. Na trase Praha-Ústí nad Labem je zastaven provoz a byla zřízena náhradní doprava.

Nehoda vlaku, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Z důvodu srážky vlaku, který převážel nebezpečné látky, s osobním automobilem v úterý 12. března, byl zastaven provoz na trati mezi Prahou a Ústím nad Labem. Nehoda se stala v Libčicích nad Vltavou kolem 4.00 hodiny ráno.

„Bylo to bez vykolejení vlaku či poškození nákladu," popsala nehodu policejní mluvčí Michaela Richterová. V osobním autě byl jen řidič, ročník 1966, zraněný není, alkohol podle dechové zkoušky nepil, dodala. Podle prvotních informací auto na přejezdu zastavilo a nemohlo jet dál, vlak pak narazil do jeho levé strany a odmrštil ho do kolejiště, řekla Richterová.

Odhadovaná osmisettisícová škoda je dohromady na autě i lokomotivě. V úseku Kralupy n. Vltavou-Praha Holešovice byla zavedena náhradní autobusová doprava. Podle mluvčího hasičů, Martina Kavky, skončí předpokládané zastavení provozu po půl osmé.

