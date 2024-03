/VIDEO/ Čtenáři Ústeckého deníku se zajímají o veřejný prostor, ve kterém žijí. Josef Štajner kontaktoval redakci přes rubriku Čtenář reportér, aby poukázal na problém vyvěrající vody za domem ve Vojanově ulici v ústeckém Krásném Březně.

„Už od 21. února tam vyvěrá voda ze země a Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. (SČVK) je to jedno. Zákazníci to zaplatí,“ napsal Josef Štajner. Vodaři o problému vědí.

„Voda vyvěrá z důvodu poruchy na vodovodním řadu a dnes (pondělí 4. března) jsme chtěli přistoupit k její opravě. Bohužel máme opět, stejně jako v předešlých dnech, další čtyři poruchy, které ohrožuji plynulou dodávku pitné vody pro obyvatele, proto k jejich opravě musíme přistoupit přednostně,“ řekla mluvčí SČVK Iveta Kardianová a dodala: "Věříme, že v úterý 5. března již budeme moci i tuto havárii, která nezpůsobuje přerušení dodávky vody, opravit.“

