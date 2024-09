Primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) již ve čtvrtek svolal pracovní skupinu, která řeší protipovodňová opatření, Krajský úřad Ústeckého kraje má za sebou zasedání povodňové komise. „Hasiči i dobrovolní hasiči jsou připraveni zasahovat po celém kraji a další zasedání komise proběhne v pondělí, případně dříve dle potřeby,“ informovali krajští radní s tím, že může dojít také ke svolání krizového štábu.

„Zatím nehrozí, že by došlo k zaplavení některých částí města, ale dynamiku vývoje sledujeme a křivka je nyní o něco strmější. Podle vývoje necháme dopravit na příslušná místa protipovodňové zábrany. V prvé řadě by zábrany stály před hlavním nádražím, okolo protipovodňové vany a pod Větruší, v případě potřeby bychom začali zábrany vozit také na Střekov, nejspíše v pondělí,“ doplnil primátor Ústí Petr Nedvědický.

Ve chvíli, kdy dojde k zatopení Přístavní ulice, město počítá s uvolněním obou směrů momentálně rekonstruované Výstupní ulice spojující Krásné Březno a Dobětice, právě tudy by doprava v Ústí byla odkloněna.

„Město se aktivně připravuje s dostatečnou časovou rezervou, aby byly případné protipovodňové zábrany vystavěny. Opět se sejde pracovní tým a ve chvíli, kdy Labe dosáhne 2. stupně, zasedne protipovodňová komise tak, jak ukládá zákon. Ovšem již předem jsou všechna opatření připravena ke spuštění,“ dodala mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Obce i hasiči v pohotovostním režimu

Jednou z nejpostiženějších obcí na Ústecku během povodní bývají Dolní Zálezly. Obec na pomezí ústeckého a litoměřického okresu se nachází přímo u Labe a kvůli čtyřem průchodům pod silnicí I/30 stačí málo, aby došlo k zatopení spodní části vsi. Kromě zahrádek a hlavně rodinných domů dochází při výrazně zvýšené hladiny řeky také k zatopení multifunkčního hřiště a dětského hřiště včetně takzvaného lesoparku.

V pátek dopoledne byla situace v Dolních Zálezlech zatím klidná, ovšem lidé bydlící v blízkosti Labe jsou na pozoru. „Samozřejmě, vždy máme při takových předpovědích obavu, ale nečekáme zásadní problém. Při nejhorším z podzemní garáže vytáhneme věci nahoru,“ řekl reportérovi Ústeckého deníku v pátek jeden z místních obyvatelů. Ve vesnici bydlí s rodinou šest let, velkou vodu z dřívějších roků tak v Zálezlech nepamatuje, přesto je dle svých slov obezřetný, stejně tak prý i zahrádkáři či sousedé.

close info Zdroj: Radomíra Šmejkalová zoom_in Dolní Zálezly během povodní v roce 2013.

Starostka obce Magda Pejšová o nejaktuálnějších informacích souvisejících s možnými povodněmi občany seznamuje jak přes sociální sítě, tak přes rozhlas. V sobotu se v Dolních Zálezlech chystá tradiční promítání filmu, obec původně venkovní akci přesunula do kulturního domu a zatím tedy program nezrušila.

Situaci obezřetně sledují i ve Velkém Březně. Spíše než vody, která se zpravidla rozprostře do neobydlených ploch, očekávají místní hasiči výjezdy k popadaným stromům, jeden takový už v pátek řešili v Malém Březně. „Zatím je to spíše taková obezřetnost. Neevidujeme a ani bychom přes víkend neměli čelit přímému ohrožení, voda většinou zatopí louky a jiná neobydlená místa. Vše samozřejmě sledujeme, monitorujeme a v případě potřeby svoláme krizový štáb,“ vysvětlila starostka Velkého Března Zuzana Mendlová s dovětkem, že ani při druhém povodňovém stupni ve „Velkáči“ nedochází k zatopení obydlených budov.

Již ve čtvrtek starosta Povrlů, další polabské vesnice na Ústecku, Dalibor Pavlát ubezpečil, že již má připravené pytle s pískem a že místní hasiči namísto nakonec zrušených oslav k 130. výročí existence připravují čluny, čerpadla a další potřebné vybavení pro případ výjezdů.

Rovněž se tak děje u celého Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. „Posílili jsme krajské operační středisko a veškerou techniku na možné povodně máme připravenou. V případě potřeby okamžitě vyjíždíme, jsme v pohotovosti,“ doplnil mluvčí krajského sboru Milan Rudolf.

Situaci v nejbližších dnech neulehčí ani páteční zvýšený odtok Vltavy na vodní nádrží Vrané, do Ústeckého kraje by více vody mělo na Labi dorazit do čtyřiadvaceti hodin.