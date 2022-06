Odběratelé, kteří topí párou dodávanou do ústředního topení z okrskové stanice, zaplatí za gigajoule po zdražení 729,76 korun namísto původních 647,58 korun. To představuje rozdíl 82 korun a nárůst ceny o 12,7 procenta. Podobně za teplou vodu po vzrůstu ceny budou lidé platit 685,86 místo současných 605,23 korun. Cena jim tak vzroste o 80,63 koruny, tedy o 13,3 procenta. Zdražení se dotkne téměř všech odběratelů THMÚ na ústeckých sídlištích.

Podle jednatele THMÚ Ivana Holky se nemění cena tepla z plynových kotelen. Ta je ostatně už dost vysoká vzhledem k vysokým cenám plynu, dosahuje přibližně kolem 1 100 korun za gigajoule. „Museli jsme k tomuto kroku sáhnout, jelikož na vstupu nám vzrostly náklady o zhruba patnáct procent. Kdybychom to neudělali, společnost by skončila ve ztrátě více než deset milionů,“ vysvětlil.

Ota Schnepp, mluvčí společnosti ČEZ Teplárenská, která je hlavním dodavatelem THMÚ, zdražení dodávek vysvětlil zvýšením primární ceny tepelné energie. "Promítla se do ní zvýšená cena povolenek CO2, oprav a inflace," poznamenal.

Inflace prodražila opravy podchodu a Nové ulice v Ústí nad Labem

V praxi to znamená, že například v ulici SNP na sídlišti Skřivánek museli kvůli teplu navýšit předpis nájemného se službami. Bytová jednotka o velikosti 3+1 platila za teplo 1 020 korun, přičemž nová cena stoupla na 1 418 korun. Celkové nájemné tak poskočilo ze 3 756 na 3 984 korun. Pro srovnání, partaje v bytě o velikosti 2+1 dosud platily za teplo 735, nyní budou platit 1 021 korun. Celkové nájemné zde stouplo z 3 325 na 3 636 korun.

Oba modelové byty vlastní lidé, kteří jsou součástí společenství vlastníků. O administrativu spojenou se správou nemovitostí se stará odborná firma. „Ceny jsou stanovené tak, aby pokud možno nula od nuly pošla, tedy aby lidé neměli nedoplatky a pokud možno ani vysoké přeplatky. Ceny jsme navýšili o deset procent, THMÚ nám říkalo, že by to mělo stačit,“ přiblížila zaměstnankyně společnosti, která má správu nemovitostí na starosti.

Není vrak jako vrak. Některá auta odstavená na ulici v Ústí nejsou na odpis

Výsledná cena za teplo sice nevypadá až tak vysoká, ale když se to sečte například s cenou elektřiny a plynu, už je to docela citelné. Například Petr Klein zprávu o zdražení rozhodně s klidnou myslí nepřijal. „Na začátku roku jsem nám zvedl zálohy na elektriku o osm stovek. Za plyn na vaření dáváme pětistovku navíc a ještě to určitě nebude stačit. K tomu čtyři stovky na teplo a teplou vodu. To máte o sedmnáct stovek měsíčně navíc, dohromady bez dvou stovek šest tisíc a stejně si myslím, že to nebude stačit. Já nechci zbytečně kritizovat, ale vládě rozhodně nezbude než s tím něco udělat,“ rozzlobil se.

Odkázal přitom na projev premiéra Petra Fialy, který slíbil zavedení opatření, jež by měly vysoké ceny kompenzovat. Premiér v projevu připomněl opatření, která ve středu vláda přijala. Na pomoc s energiemi firmám a domácnostem pro nadcházející topnou sezonu vyhradí 66 miliard korun. Zavede úsporný tarif, jeho přesnou podobu představí až v dalších týdnech. Vláda zruší pro firmy a domácnosti poplatek za obnovitelné zdroje. Opatření bude platit od října a po celý příští rok. Poskytne také deset miliard korun teplárnám, které zajišťují centrální vytápění, a podporu Fiala v projevu přislíbil i bytovým domům s vlastními kotelnami. „Všemi kroky, které jsem zmínil, říkáme zřetelně – nenecháme vás padnout,“ dodal.