Během takzvaného mimosezonního provozu chtějí Městské služby zjistit, jaká bude návštěvnost finské sauny s tím, že by ji nechaly otevřenou i přes zimu. Do budoucna počítají s vybudováním mola a schůdky do Labe, aby se v něm mohli otužilci po opuštění horké místnůstky prudce zchladit. Mimo to je zde možnost se převléknout do plavek v teple. Do budoucna by Městské služby rády sehnaly partnera na zprovoznění autokempu a ubytovny pro cyklisty.

Jak vysvětlil ředitel této městské příspěvkové organizace Tomáš Vohrizka, finská sauna má nastavenou teplotu sto stupňů a představuje doplněk mimosezónního provozu. „Voda v bazénu je sice teplá, ale sauna to posouvá do jiné dimenze. Umožňujeme návštěvníkům se prohřát a zažít příjemný pocit, kdy vyběhnou do chladného vzduchu a potom si jdou zaplavat do bazénu,“ popsal ředitel Vohrizka. „Samozřejmě návštěvníci mohou na vlastní nebezpečí skočit do Labe i nyní, ale určitě by bylo fajn, aby na břehu měli pohodlný sestup do vody. Bylo by to pro ně bezpečnější i pohodlnější. Nicméně musím připomenout, že plavání v Labi je zásadně na vlastní nebezpečí, ačkoliv jsme na břehu, všude máme upozornění v tomto smyslu,“ pokračoval s tím, že na saunu a služebnu plavčíka navazuje převlékárna vyhřívaná plynovými zářiči. „Zde se návštěvníci mohou v teple převléknout a u plavčíka nabízíme doplňkový prodej nápojů společně s možností půjčení nebo zakoupení prostěradel a ručníků.

Ústí chce vytlačit narkomany z centra. Napomůžou kamery i prořezání zeleně

Zatím to vypadá, že doplnění služby o finskou saunu bylo trefou do černého. Koupaliště její otevření na svém facebooku oznámilo ve čtvrtek a do pátečního poledne tento příspěvek nasbíral nějakých 76 diskusních příspěvků, v drtivé většině pochvalných či žertovných a 116 sdílení, přičemž obvykle jich koupaliště mívá do deseti. „Konečně náhrada za saunu v lázních Dr. Vrbenského, kam jsem s jesličkami chodil od roku 1979,“ pochvaloval si například Pavel Novák. Pavlína Aptová Thielová chválila výhled do údolí. „Jen si myslím, že bude malá pro tolik návštěvníků,“ vyjádřila obavy.

Následovaly dotazy na cenu, nebo kudy se do areálu po ukončení vstupuje. Případně, zda je oddělená dle pohlaví. „Vstupuje se do ní v plavkách. Cenu jsme nechali zatím stejnou, padesát dospělí, třicet děti. Vstup přes turniket, vstupenku je možné koupit v automatu za mince, bankovky nebo kartou, případně přes mobilní aplikaci,“ upřesnil ředitel MS Vohrizka.

Chystání se na další rok

Ve zbytku areálu pokračují údržbářské práce a plánování novinek. Vedoucí koupališť David Zich popsal, že v zimním období pokračuje nejen běžná údržba a opravy vodní technologie jako takové. „Probíhají i další přidružené práce, jako jsou opravy laviček a dalších dřevěných prvků, které podléhají opotřebení. Věnujeme se i sauně, údržbě a provozu bazénu v prodloužené sezoně, která by měla pokračovat minimálně do konce tohoto měsíce. Chtěli bychom ji prodloužit i kvůli sauně samotné, kdy bychom už potom vodu jenom upravovali, což znamená, že by měla nějakých třeba 18 stupňů,“ přiblížil.

Další okradená. Žena přišla o úspory kvůli podvodnému prodeji bundy na internetu

V areálu koupaliště se směrem do centra města nachází prozatím uzavřený, zarostlý a zchátralý prostor a domek. Nyní v něm skladuje lodě veslařský klub Paprsek. „My bychom rádi, aby zde zůstali, ale zároveň bychom chtěli těch zhruba čtyři tisíce metrů čtverečních využít k vybudování kempu pro turisty a stání pro karavany. Budova není v provozu, protože potřebuje nové instalace a rozvody sítí. Rádi bychom ji obnovili, aby sloužila jako recepce, případně i zázemí pro veslaře či nějaké krátkodobé ubytování pro cyklisty na cyklostezce. Zachovat bychom chtěli i hřiště, protože klasickou antuku na nohejbal nebo volejbal po městě moc nenajdete a zaznamenali jsme poptávku,“ líčil ředitel Vohrizka.

Městské služby proto připravily studii, jak by to mělo vypadat, a rády by našly partnera z privátního sektoru, který by do nejprve investoval a poté i službu provozoval. Pokud se to nepovede, budou prý postupně, jak to peníze v rozpočtu dovolí, pokračovat ve vyčištění prostoru a v přípravě stání pro karavany. „Poslední určitou novinkou je, že jsme si od společnosti Orea pronajali do konce září objekt bývalé restaurace a terasu. My jsme si ho prošli, udělali pasportizaci jednotlivých pater, zjistili stav rozvodů, instalací a termálního vrtu. Rádi bychom jednali o dalším nájmu, protože hlavně terasa je nutná pro hlavní provoz na koupališti,“ dodal ředitel.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín