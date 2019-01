Chabařovice, Ústecký kraj - Většina přírodních koupališť v Ústeckém kraji má stále dobrou kvalitu vody. Některá koupaliště už sezónu ukončila, vyplývá z informací, které zveřejnila Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem. Jedinou plochou, kde hygienici koupání nedoporučují, je Nechranická přehrada.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Velmi kvalitní voda zůstává v Kamencovém jezeře v Chomutově, jezeře Milada na Ústecku nebo v Barboře na Teplicku. Tam je podle aktuálního měření hygieniků průhlednost vody pět metrů.

BUDE SLUNEČNÝ VÍKEND

"Voda má asi 20 stupňů. Minulý víkend byla na plážích deka vedle deky. Teď má být sobota a neděle též slunečná. Uvidíme, co to udělá s návštěvností. Když porovnám letošní návštěvnost a loňskou, tak jednoznačně byl co do počtu lidí lepší loňský rok," řekl provozovatel pláží na Barboře Pavel Tetřev.

Bez rizika zdravotních potíží se lidé mohou vykoupat také v mosteckých nádržích Benedikt a Matylda a na koupališti v Prunéřově.

Koupání hygienici nedoporučují v Nechranické přehradě, kde se kvalita vody postupně zhoršovala už od července. Sinice hygienici odhalili také v jezeře Chmelař na Litoměřicku, kde jsou překročeny limity prvního stupně jejich výskytu.Voda v jezeře navíc takzvaně kvete.

SINICE V CHABAŘOVICÍCH

Sinice a chlorofyl se vyskytují také v přírodním koupališti Chabařovice a zhoršená kvalita vody je v zatopené jámě ve Varvažově na Ústecku.

Sezona už skončila v Křižanově na Teplicku a na koupalištích v Mikulově, Jetřichovicích a Velkém Šenově na Děčínsku. Informace o průhlednosti vody a výskytu sinic najdou lidé stránkách krajské hygienické stanice a k dispozici mají uživatelé také mobilní aplikaci koupací vody.

Vzorky vody z přírodních koupališť odebírají hygienici jednou za dva týdny. Cena laboratorního vyšetření se pohybuje kolem 2500 korun. Platí ho provozovatel nebo stát, pokud areál provozovatele nemá.