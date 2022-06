Právě se nacházíme ve vodíkovém autobusu, který jízdou připomíná klasický trolejbus. Otázka zní, zda jste při projektování vycházeli z trolejbusů? Máte částečně pravdu, vozidlo se částečně podobá elektrobusu. Samozřejmě, všechna tato vozidla mají hodně komponentů společných, co se týká pohybových částí. Ať už jsou to měniče, frakční kontejnery, brzdové odporníky. Jako takové ale nebylo vyvíjeno na základě trolejbusů, ale byl to nový vývoj.

Jízdní komfort není špatný, nehoupe se to, netluče to, není v tom hluk. Jak jste toho docílili?

Máme s tím zkušenosti. Společnost Solaris je firmou, která se dlouhodobě zaměřuje na bezemisní produkty. Začalo to trolejbusy, pak pokračovalo autobusy plynovými na CNG, bateriové trolejbusy a poslední prvek je vodíkový autobus.

Je to plyn a jsou lidé, kteří se toho vždy budou bát. Jak jste to tedy zabezpečili?

Bezpečnost je daná homologačními předpisy. My v podstatě kompletně celou vodíkovou zástavbu kupujeme od dodavatele a není se čeho bát. Hotový prvek, který má evropské homologace zapracujeme do homologací českých. Každá lahev má čtyři bezpečnostní ventily. Kromě toho jsou ve vozidle a při rozvodech vodíku jsou čidla, která kdyby zaregistrovali nějaký únik, tak dají signál dalším bezpečnostním prvkům, které vodík bezpečně odpustí.

Jak to funguje, celý ten palivový článek?

Nejsem sice technik, nicméně palivový článek nasává vodík, přisává si vzduch, dochází k chemické reakci, je tam katalyzátor a membrána, která propouští potřebnou směs, a výsledkem chemického procesu je na jedné straně elektřina a na druhé odpadní produkt voda a teplo.

Není vodík jako vodík…

Jistě, jsou různé typy vodíku, ať ho nazveme šedý, modrý, zelený, jde hlavně o to, jak je vyráběn. To za prvé. Za druhé, v dnešní době je taky zcela podstatné, jaký to je vodík z pohledu dotací. Zásadní podmínka je, že dodavatel palivového článku požaduje nějakou čistotu samotného vodíku, kde 99,997 procenta. V lahvích je objem 37,5 vodíku, z toho 34,2 využitelných.