Zavedení vodíkové dopravy v Ústí přijde na tři čtvrtě miliardy

/VIZUALIZACE/ Po Ústí by mohly jezdit až dvě desítky vodíkových autobusů. Projekt jejich zavádění a budování související infrastruktury v krajském městě má šanci získat obrovskou evropskou dotaci, obdržel totiž status strategického projektu Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. To je první a velmi důležitý krok na cestě k udělení dotace. Dopravní podnik náklady projektu odhaduje na 723 milionů korun, dotace by měla činit až 85 procent.

Plnící stanice H2 - vizualizace. | Foto: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Vodíkový projekt je jedinečný svou komplexností, jelikož počítá na jednom místě s výrobou vodíku i jeho využitím v dopravě. Spolchemie bude produkovat vodík v podstatě jako odpadní produkt při výrobě epichlorhydrinu, odtud bude putovat nejprve k dočištění, poté do plnicí stanice, kde ho „natankují“ autobusy, které budou mít nedaleko zároveň zázemí pro servis. Podle předsedy představenstva ústeckého dopravního podniku Martina Prachaře bude největším přínosem zavedení vodíku do MHD výrazné snížení emisí škodlivin v městském ovzduší. To bude nejvíc znát během inverze, kdy labskou kotlinu přiklopí nepropustná poklice z mlhy. Autobusy na vodík jsou zároveň velmi tiché a sníží hlukovou zátěž v ulicích, kterými budou projíždět. „V přípravě jsme velmi daleko, v podstatě jsme s ní hotoví. Čekáme jen na poslední stavební povolení, a to na halu vozovny. Získat bychom ho měli už tento měsíc,“ poznamenal Prachař. Konkrétně se projekt skládá z vybudování čistící technologie vodíku, poté vodíkové plnicí stanice, dále z rekonstrukce dílen údržby autobusů a samotného jejich nákupu. Ve veřejné plnicí stanici přitom podnik počítá s provozem bez obsluhy nonstop po sedm dní v týdnu. Možnost čerpat do tlakových nádrží tu budou mít osobní i nákladních auta. Rychlost plnění by měla činit tři až čtyři autobusy na hodinu. Na plničku už podnik má územní i stavební povolení a připravuje výběrové řízení na dodavatele. Chodník v ústecké Hostovické ulici bude stát miliony Přečíst článek › Busy s vodíkovými palivovými články mají být plně nízkopodlažní a klimatizované vozy o délce dvanáct metrů a s dojezdem 330 kilometrů. Doba plnění nádrží činí deset až patnáct minut, výkon motoru 160 kilowattů. Začala také veřejná zakázka na dodávku až dvaceti vodíkových autobusů, termín pro podání nabídek skončil minulý týden. Bude také potřeba rekonstruovat dílny údržby ze staré haly vozovny tramvají z padesátých let minulého století, přestavěné v sedmdesátých letech na dílny pro servis a opravy klasických autobusů. Potřebují kompletní rekonstrukci pro splnění požadavků na údržbu autobusů vodíkových. Podle Prachaře podnik prošel prvním kolem pro výběr k udělení dotace a během září či října bude o zařazení do bruselského programu rozhodovat vláda. Brusel pak vyhlásí takzvané výzvy na získání dotací během února a března příštího roku. „Kdybychom prošli sítem, měli bychom obrovskou šanci dotaci získat. Máme zprávy, že bychom skutečně mohli v Bruselu uspět, jelikož náš projekt patří právě mezi ty, které má Evropská unie zájem dlouhodobě podporovat,“ zmínil Prachař s tím, že už sice mají dotaci na plničku, ale té se podnik chystá vzdát, a to kvůli tomuto mnohem ambicióznějšímu plánu. Cyklistům v Ústí chybí bezpečný přejezd přes řeku. Chtějí lávku Přečíst článek › Jak poznamenal primátor Petr Nedvědický, zavádění vodíku do dopravy v Ústí navazuje na memorandum o spolupráci uzavřené mezi městem a Spolchemií a na Národní akční plán čisté mobility. „Cílem jsou pozitivní dopady na kvalitu života ve městě a snížení závislosti ČR na ropných produktech. Pro Ústí nad Labem je výstavba stanice a pořízení vodíkových autobusů zlomovou událostí pro budoucí rozvoj ekologicky smýšlejícího města,“ uvedl primátor. V první polovině září plánuje dotační úřad uspořádat pracovní jednání s úspěšnými žadateli strategických projektů. „Projednáme aktuální připravenost projektů a budeme spolu se zástupci ministerstev životního prostředí a pro místní rozvoj informovat o dalších krocích při přípravě strategických projektů,“ informovala podnik úřednice Jana Nedrdová z krajského úřadu.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu