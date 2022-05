„Téměř dvě třetiny železničních tratí u nás nejsou elektrifikované, proto máme v současnosti v Česku skoro polovinu výkonů osobní dopravy v dieselové trakci. Pokud chceme společně s objednateli veřejné dopravy zajistit v budoucnosti bezemisní dopravní obslužnost, pak musíme hledat alternativu k těmto vlakům. Vodíkový pohon je velkou nadějí, proto jsme rádi, že si nás Alstom vybral za partnera při této prezentaci, a my se můžeme s tímto řešením velmi detailně seznámit," uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Zdroj: Youtube

Předváděcí jízdy budou probíhat 24. května na Hradecku a Liberecku, 25. května pak na Českolipsku, Děčínsku a Ústecku.

Coradia iLint Railshow 2022 vlak představí díky spolupráci s Českými drahami odborné i široké veřejnosti v Česku i na Slovensku. V Česku půjde o celkem 24 stanic, dalšími bude alespoň projíždět. Na některých úsecích se budou moci zájemci po předchozí registraci i svézt, a to zdarma.

Kde budou jezdit vlaky na vodík? Testování začne na trati mezi Ústím a Libercem

Není bez zajímavosti, že výrobce vodíkového vlaku, firma Alstom, má výrobní závod v České Lípě. Je prvním dodavatelem vysokorychlostní techniky v zemi, pro České dráhy provozuje sedm vysokorychlostních vlaků Pendolino. Dodává také lokomotivy Traxx. Vodíkový stroj Coradia iLint je založen na dieselovém vlaku Coradia Lint 54.

Hlavní zastávky a prezentace Coradia iLint Railshow v ČR



17. 5. Praha; předváděcí jízda do Vraného nad Vltavou a do Mníšku pod Brdy

18. 5. Česká Třebová; předváděcí jízda do Lanškrouna

19. 5. Olomouc; předváděcí jízda do Bruntálu a Krnova

19. 5. Krnov; předváděcí jízda do stanice Opava-Východ a Ostravy-Svinova

22. 5. Jihlava; předváděcí jízda do Horní Cerekve, Pelhřimova, Tábora a Českých Budějovic

22. 5. České Budějovice; předváděcí jízda do Polné na Šumavě

23. 5. Zkušební centrum VUZ Velim

24. 5. Hradec Králové; předváděcí jízda do Jičína, Turnova a Liberce

24. 5. Liberec; předváděcí jízda do Mimoně a České Lípy

25. 5. Česká Lípa; předváděcí jízda do Jedlové, Benešova nad Ploučnicí a Děčína hl.n.

25. 5. Ústí nad Labem; předváděcí jízda mezi stanicemi Děčín hl.n., Ústí nad Labem hl.n. a Ústí nad Labem Západ