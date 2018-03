Vodopádu ve Vaňově se vyhněte. Utrhl se tu svah, zavalil cestu

Ústí nad Labem - Turistickou trasu zasypalo kamení. Hrozí, že se utrhne další. Místní obyvatelé mají obavy.

Chodíte rádi do okolí na výlety? Potom buďte na pozoru a raději se vyhněte Vaňovskému vodopádu. Cestu blokuje lavina balvanů, které rozmoklý svah už neunesl. Ústecký magistrát zatím neví, jak dlouho bude trvat, než sesuv zmizí a ani jak hodně nebezpečný může být.

NENÍ TO POPRVÉ

Zával je asi sto metrů pod vodopády, v místě, kde turistická naučná stezka odbočuje k vyhlídce na Labe. „Byl jsem tam v pátek. Přes zával zrovna lezla rodina s dětmi. I z fotek je vidět, že by se mohl utrhnout další kus skály. Žádná obydlí ani stavby v blízkosti naštěstí nejsou,“ upozornil na nebezpečí Ústečan Stanislav Novák.

Ve Vaňově to ostatně není poprvé, co se utrhl kus svahu. Místní obyvatel a člen spolku Občané Vaňova Julius Béreš upozornil, že obdobný problém řešili už v roce 2013, kdy se utrhl kus Alžbětina vrchu.

„Geologové tehdy hovořili o dvou stovkách tisícovek kubíků. To je strašlivá a nezastavitelná masa. Je tu velmi nestabilní podloží,“ obával se katastrofy Béreš.

Varování před sesuvem se ostatně co nevidět objeví i na stránkách Klubu českých turistů (KČT), který turistické trasy v terénu značí.

„Není to příjemné, když máme turistickou sezonu před sebou. Otázka, jak rychle to půjde odstranit. Skutečně by bylo lepší, aby lidé do těchto míst aktuálně neplánovali výlety,“ varoval činovník KČT Karel Punčochář.

Podle ústeckého magistrátu, respektive odboru životního prostředí, je ale ještě příliš brzy na popis konkrétních opatření.

„Stav prověřujeme a samozřejmě učiníme potřebné kroky k zajištění bezpečnosti,“ slíbil úřad ústy své mluvčí Romany Macové.

TYPICKÉ PRO STŘEDOHOŘÍ

Stejně nová je informace pro místostarostu centrálního ústeckého obvodu Karla Kariku. „Tyhle věci sice řeší ústecký magistrát, ale kdyby bylo potřeba, určitě budeme nápomocní k řešení situace,“ slíbil.

V Českém středohoří jsou podobné sesuvy běžné. V počátcích organizované turistiky spolky ve Vaňově postavily chatu, ale uvolněný svah ji zničil. Na časté sesuvy upozornil například i Jiří Svoboda, autor dvou výpravných publikací, které Středohoří mapují. „Ve Vaňově museli dokonce postavit zeď, aby zabránila nebezpečí poškození domů a zahrad,“ popisoval situaci z let 2013 až 2014.

Jiné sesuvy lze najít třeba u Kozího vrchu nad Mojžířem, kde jsou pozůstatky takzvaných laharů, tedy sopečných bahnotoků minulosti. Na přelomu 19. a 20. století obrovský sesuv zničil obec Klapý u hradu Házmburk na Litoměřicku.

„Sesuv na dálnici D8 u Prackovic je pro Středohoří typický. Nachází se tu řada fosilních sesuvů už z doby před tisícovkami let,“ upozornil spisovatel a amatérský mineralog Jiří Svoboda.

Pro Ústí nejznámější a nejdražší byl sesuv svahu u zámečku Větruše v roce 2007. Tehdy se uprostřed léta zřítila čelní stěna terasy a o pár dnů později její zbytek. Restaurace sice zůstala otevřená a nikomu se nic nestalo, město ale muselo uzavřít terasu a omezit vstup na věž.

Vzhledem k tomu, že katastrofa přišla krátce po dokončení rekonstrukce zámečku, zahájila tehdy policie trestní stíhání pro podezření z obecného ohrožení. Nakonec nikoho neobvinila. Sanace stála víc než 200 milionů korun.