Skupina dělníků, která tvrdě bušila do dlažby fontány před ústeckým magistrátem, přitáhla pozornost nejednoho kolemjdoucího. Nesnažili se ji ale zničit. Naopak, oklepávali led zametali nepořádek smíšený se sněhem.

Úklid kolem kašny před ústeckým magistrátem | Video: Janni Vorlíček

"Cožpak o to, prach a podobný svinčík jde uklidit snadno, ale led by mohl narušit tyhle dlaždice, a to by byl sakra drahý problém, musí to pryč. No nebyla by to škoda, kdyby to přišlo kvůli mrazu k úhoně?" poznamenal vedoucí pracovní čety. Práce zabraly pořádný kus dopoledne.