Na využívání vody jsou extrémně náročné energetický, chemický, papírenský či potravinářský průmysl. Ani nově vyvinuté stroje nebo výrobní postupy se neobejdou bez chlazení, vytápění, zvlhčování, bez využívání páry, a tedy bez vody. Stejně tak se mnoho vody vyplýtvá například při závlahách.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Hlavním důvodem, proč firmy a instituce nyní věnují větší důraz hospodaření s vodou ve výrobě, je ekonomika – náklady investované do systémových řešení se rychle vrátí. Ale stále roste počet firem a institucí, pro které je důležitý i enviromentální pohled, jemuž přispívají i brzy platné evropské normy ESG.

Firmy stále systematičtěji využívají pokročilé systémy a technologie. A vyplácí se jim to nejen z pohledu ekonomického, ale i z hlediska udržitelnosti. V neposlední řadě také v blízké době pro splňování norem ESG. Investují do implementace systémů pro optimalizaci spotřeby vody, které monitorují a regulují spotřebu v celém objektu.

„Chytré vodoměry napojené na dohledové systémy umožňují například hlídat hospodaření s vodou i její úniky. Podniky a organizace napříč obory stále více investují do budování propojených ekosystémů, zavádění internetu věcí nabírá na síle,“ říká Ondřej Mareček z SSI Group. Další systémy se pak podle něj zaměřují na využívání šedé vody, která by jinak šla přímo do odpadu. Lze ji však sekundárně využít a získat z ní užitkovou vodu, tak i energeticky cenné zbytkové teplo.“

Šetřit vodou se dá výrazně i při závlaze či čištění

Snížit množství vody bez nutnosti nejmodernějších softwarových technologií lze například i při využití automatizované či kapkové závlahy. Minimalizují totiž množství vody, které se ztrácí odpařením nebo odtokem mimo zavlažované prostory. Dalším rozšířeným příkladem jsou tlakové myčky. „Ty pomáhají šetřit vodou tak, že díky účinnému využití malého množství vody nedochází k vysoké spotřebě. Vedle velmi dobrého čisticího výkonu šetří čištění vysokotlakým čističem velmi účinně vodu. Při použití běžné hadice proteče cca 3 500 litrů vody za hodinu, kdežto u tlakového čističe to je pouze 400 - 600 litrů za hodinu. Efekt úspory se dodatečně zesiluje také tím, že vysoký tlak vody zrychluje čištění,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

V Ústí nad Labem se diskutovalo o (nejen) severočeském vodárenství

Města a městské části jsou také velkým spotřebitelem vody a jednou z velkých položek je zde zalévání městské zeleně. I zde vedle běžného přístupu založeného na tabulkovém dodání vody na místo v pravidelných intervalech existují přístupy založené na senzorech a analýzách dat.

Senzory vlhkosti půdy pomáhají šetřit vodou tím, že regulují zavlažování na základě aktuální vlhkosti. Města řeší hospodaření s vodou dlouhodobě a jedním z účinných řešení je využívání takto chytrého zavlažování. (tp)