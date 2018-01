Vojenské zálohy: Učíme se rychle. Udivujeme tím i profesionální vojáky

Severní Čechy /ROZHOVOR/ - Rotmistr Vratislav Číla by se svou četou v případě války chránil hlavně lidi a civilní objekty v Ústeckém kraji.

Není to jen hraní na vojáčky. Pěší rota Aktivních záloh generála Antonína Sochora musí za 40 dní v roce během vojenských cvičení získat stejné znalosti a dovednosti jako kterákoliv jiná vojenská jednotka Armády České republiky.

Velitel 1. pěší čety této záložní jednotky rotmistr Vratislav Číla slouží v aktivních zálohách od jejich vzniku. Tedy již téměř čtrnáct let.

Za tu dobu vyzkoušel snad vše. Zkusil si ochranu měkkých civilních cílů, jako je poštovní uzel, strategických zásob nafty a benzínu, vojenského letiště, výcvik boje v terénu, pomáhal ale i při povodních. Jeho úkolem je v případě vojenského konfliktu chránit především obyvatele Ústeckého kraje, ve kterém žije.



Jaké to bylo na začátku, jaké je to dnes, lze to nějak srovnat?

První roky byly pro záložníky složité a mnohdy i pro jejich zaměstnavatele. Ministerstvo obrany, respektive armáda České republiky neměla pro záložníky vytvořenou odpovídající legislativu a tak na nás často nahlížela jako na vojáky základní služby. Domnívám se, že to dokázalo odradit mnoho záložníků i případné další zájemce. Na druhou stranu si myslím, že v začátcích byli v zálohách všichni hlavně „srdcaři“ a vlastenci, což už se dnes nedá stoprocentně tvrdit. Mnohé v životě záložníků se změnilo novelou branného zákona a dnes jsme již bráni více jako profesionálové, než „záklaďáci“.



Jak často cvičíte a které cvičení bylo pro vás nejzajímavější a nejakčnější?

Od samého začátku cvičíme dle potřeb a trendů, které se v armádě mění podle vývoje mezinárodní situace, zkušeností ze zahraničních misí a podobně. Naše pěší rota, jako teritoriální jednotka, se v první řadě připravuje k nasazení v Ústeckém kraji k ochraně vytipovaných objektů, nebo k součinnosti s policí ČR a IZS při mimořádných nevojenských událostech, jako jsou třeba povodně. Ročně se účastníme dvou až tří pravidelných vojenských cvičení v délce sedmi až deseti dnů. Už zmiňovaná novela branného zákona nám navýšila možnost povolání armádou až na dobu 40 dnů cvičení v roce.



Které cvičení z těch, jež jste zažil, považujete za nejakčnější, či nejzajímavější?

Sám jsem se za ty roky účastnil tolika cvičení, že ani nedokážu říct, které bylo nejakčnější. Ale nejzajímavější z pohledu vojáka byla cvičení na civilních objektech, třeba v roce 2015 cvičení HNĚVICE 2015 v areálu společnosti ČEPRO, která uchovává strategické zásoby pohonných hmot, s policií a složkami IZS. V roce 2016 SHIELD OF TERMINAL 2016 na poštovním uzlu v Ústí nad Labem, kterého se spolu s naší rotou účastnili i profesionální vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec, Centra vojenské kynologie Chotyně a složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Jistě lze jmenovat i letošní mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2017 na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

O čem bylo poslední cvičení v Tisé?

Letos v Tisé vlastně nebylo klasické vojenské cvičení na takzvaný „povolávák“, ale mezinárodní soutěž HVĚZDA 2017. Je to soutěž ve vojenské všestrannosti. Pořádá ji Spolek přátel Aktivních Záloh, který založili členové naší roty před dvěma lety za významné pomoci Pěší roty Aktivních záloh generála Antonína Sochora při Krajském vojenském velitelství (KVV) Ústí nad Labem, za podpory Ústeckého kraje, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany (31. prchbo) Liberec a samozřejmě ústeckého KVV. Patronát nad soutěží ostatně převzal sám ředitel KVV, plukovník generálního štábu Rostislav Domorák.



V jakých disciplínách jste soutěžili?

HVĚZDA je soutěž vojenské všestrannosti. Takže námětem soutěže byl takticko-orientační pěší přesun družstev, přičemž soutěžní družstva plnila různé úkoly od orientace v terénu za pomoci mapy a busoly až po zdravotní přípravu, překonávání vodního toku, rozpoznávání vojenských taktických značek či vojenské techniky.



Jak vám to šlo?

Zdejší vojenský prostor dobře známe, jelikož KVV Ústí nad Labem a naše rota dlouhodobě spolupracuje s 31. prchbo Liberec a nebyli jsme tu poprvé. Prostředí a terén je přiměřeně náročný pro takovou soutěž. Jediné co soutěžící překvapilo, hlavně šest družstev spolku rezervistů německého Bundeswehru, bylo počasí. V tomto téměř horském terénu a ročním období předvedlo během několika málo hodin ledový déšť, sníh a mrazivé ráno. Jako organizátoři soutěže jsme si lepší počasí nemohli přát. Soutěži to skvěle přidalo na náročnosti.



Co byste si chtěl jako voják při výcviku ještě zkusit?

Ani nevím. Během přípravy naší roty jsem si zkusil snad všechno, s čím se mohu setkat i při práci, kterou by armáda naší rotě, nebo mě samému uložila. Jediné, co mi chybí, je zkušenost z nasazení v zahraniční misi.



Je nějaký rozdíl mezi zálohami a vojáky v aktivní službě (výstroj, výzbroj, výcvik)?

Rozdíl mezi vojáky v aktivní záloze a v aktivní službě se novým branným zákonem minimalizoval. Při cvičení na povolávací rozkaz jsme v činné službě jako profesionální vojáci. Samozřejmě, že přetrvává rozdíl ve stupni výcviku jednotlivce a sladění jednotky. Cvičíme maximálně 40 dní ročně, což opravdu není mnoho. Na druhou stranu nutno podotknout, že profesionální instruktoři, kteří nás cvičí, nepřestávají obdivovat, co se za těch pár dní v roce zvládneme naučit, když se jinak musíme věnovat svým civilním zaměstnáním.



Co vás čeká v roce 2018?

V roce 2018 nás čekají minimálně tři cvičení. Více informací se dozvíme až na velitelské přípravě v únoru. V zálohách ozbrojených sil bych samozřejmě chtěl sloužit co nejdéle. Asi jako většina z nás. Jenže ono záleží na zdravotním stavu, fyzičce a především potřebách české armády.