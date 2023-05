Lidé z Bukova si stěžují na neustálé stavební práce v ulici. Tu měli dělníci v průběhu posledních několika let rozkopat třikrát. Současná stavba se navíc prý enormně táhne. Záměrem města je zbezpečnit lokalitu, kterou hojně využívají školáci, se školou se o tom ale nikdo z magistrátu nebavil. Do aktuální rekonstrukce Vojnovičovy a okolních ulic Ústí nasype přes 18 milionů, což je o dost víc, než se plánovalo. Pozdržení jde podle města zčásti i na vrub přání lidí, aby se tu nekácelo.

V řadových domcích a bytovkách v rozkopané ulici bydlí odhadem stovka lidí. Podle těch, se kterými Deník mluvil, trvá nynější stavba nepřiměřeně dlouho. Silnice je zavřená už od 4. dubna. „Můžeme doložit fotodokumentací, tady tři týdny nikdo ani nehrábnul,“ popsal 47letý sanitář Radek Hejzlar. „A když tu pracují, tak to jsou tři lidi. Před týdnem nám na magistrátu řekli, že teprve sehnali firmu, která se bude starat o kořeny stromů. S nákupy se taháte, s ničím sem nezajedete. Kdyby byla potřeba záchranka, hasiči, nikdo se sem nedostane. Bydlí tu samí starší lidi, člověk se modlí, aby se nic nestalo,“ dodal Hejzlar.

Málo frekventovanou ulici rozkopali už potřetí za pět let. Novou silnici podle místních pokládali v roce 2017 kvůli plynu a rok nato také kvůli kanalizaci a vodě. „Bylo to tybrďo už loni, mám pocit, že i předloni,“ řekl o neustálých pracích Dan Švejdar. „Rozmlátí novou silnici, to je neuvěřitelný. Tam, kde by to bylo potřeba, to neudělají,“ dodal další muž z ulice, který neprozradil jméno. Lidé navíc pochybují, že dělníci stihnou dokončit nynější práce v termínu. „Máme v plánu, že sepíšeme opět petici. Že obejdeme sousedy, jako to bylo s těmi stromy,“ řekl Hejzlar, který inicioval předchozí akci proti vykácení stromů na úkor parkoviště.

U stromů, které zachránila petice a následné kroky České inspekce životního prostředí, mají nyní vzniknout jen zálivy na parkování. Místní si dovozují, že to je příčinou protahující se stavby. „Mně přijde, že nás za to trestají. Že jsme jim to znepříjemnili, že mají teď starost o to, aby ty stromy neuhynuly,“ zauvažoval Hejzlar.

V červnu má být hotovo

Magistrát vysvětluje, že ve Vojnovičově a v sousedních ulicích Školní a Návětrná se kromě zvýšení počtu parkovacích míst buduje dopravně klidná a bezpečná zóna s ohledem na chodce, hlavně u školky a školy. „Tato je zajištěna prostřednictvím zpomalovacích prahů, zvýšenými přechody a výstavbou nového veřejného osvětlení. Stavba má bezbariérové přechody pro zdravotně postižené osoby a orientační body pro nevidomé,“ vypočítali lidé z městského odboru dopravy a majetku (ODM).

S nápadem na nové bezpečnostní prvky na silnici přišlo samo město, iniciativou školy to nebylo. Místní sbor je také svědkem současných prací. „Nejdřív minulý rok dělali Školní ulici, která nás obchází z druhé strany. To je hotové, je tam udělaný přechod, o ten jsme žádali,“ řekla ředitelka Marta Maděrová. V současnosti podle ní stavba provoz školy nekomplikuje, děti se většinou naučily chodit do školy z druhé strany. Závoz obědů a další provozní záležitosti sbor vyladil s lidmi ze stavby už dříve.

Vůbec zahájení stavby ve Vojnovičově nejprve zdržela petice proti kácení stromů. Do věci se potom vložil nejen magistrátní odbor životního prostředí, ale i krajský úřad a ČIŽP a kvůli výskytu sýčka ve stromech se dělaly hned dva posudky. Akci ale pozdržely a také prodražily i nepředvídatelné stavebně technické záležitosti. „Například šíře podloží, která se ve skutečnosti oproti projektu významně lišila, což znamenalo větší náklady na bourání a odvoz materiálu,“ uvedl ODM.

Nynější pauza v pracích je nejspíš kvůli stromům. „V současné době proběhne v součinnosti se stavbou ošetření kořenového systému stromů speciální technologií systému proti poškození zhutněním a stavbou,“ popsala mluvčí města Romana Macová s tím, že kořenový systém po odhalení pomocí pneumatického rýče dělníci zasypou strukturálním substrátem, který zajistí výživu kořenů a dostatečné provzdušnění v místě parkování.

Po dokončení arboristických prací má firma pokračovat v práci na silnici. Jak vyplynulo z jednání rady města, celková cena díla se v důsledku méněprací i víceprací změnila z původních 13 292 015 korun bez DPH na 18 745 643 korun, celkové navýšení oproti ceně ze smlouvy o dílo tak činí 41,03 procenta. Akci město financuje z vlastních prostředků bez dotace. Předpokládaný termín dokončení stavby je v červnu.