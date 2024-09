! Místo výkonu práce: Černá cesta, Ústí nad Labem-Klíše (sportovní areál) Nabídka práce: Uklízeč/ka na sportovišti (poloviční úvazek) Do našeho sportovního areálu hledáme spolehlivou a pečlivou osobu na pozici uklízeč (m/ž). Hlavní náplní práce bude úklid šaten a sociálních zařízení v našem sportovním zařízení. Co bude Vaší náplní práce: o Úklid sportovních šaten a sprch o Údržba a čištění sociálních zařízení o Doplňování hygienických potřeb o Zajištění čistoty a hygieny v celém sportovišti Nabízíme: o Práce na poloviční úvazek (20 hodin týdně) o Práce především o víkendech o Stabilní a dlouhodobé zaměstnání Požadujeme: o Spolehlivost a pečlivost o Smysl pro pořádek a čistotu o Ochotu pracovat o víkendech o Předchozí zkušenosti s úklidem jsou výhodou, nikoli podmínkou Nástup možný ihned. Zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba Kontakt: e-mailem (jireckova@viagem.cz)

