Prezident Petr Pavel přijede ve středu 19. června do Ústeckého kraje, stráví tu dva dny. Náš region zná víc než dobře, v Černoušku na Litoměřicku má dlouhodobě svůj domov. Momentálně sice nejčastěji přebývá na Pražském hradě, ve vísce s necelými 300 obyvateli je ale stále doma.

Vidět jste ho tam mohli třeba při nedávných volbách do Evropského parlamentu. Prezidentský manželský pár má v Černoušku dům a trvalý pobyt. Jak vypadá bydlení prezidenta Pavla v Praze, tak na to se můžete podívat ZDE

Prezident se nedávno účastnil tryzny v Terezíně či galavečeru Letecký sportovec 2023, který proběhl v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.

Dvaašedesátiletý Petr Pavel se stal českým prezidentem 9. března 2023, kdy složil slib na společné schůzi obou komor Parlamentu. Celou svou kariéru spjal s armádou, po absolvování vojenské vysoké školy začínal v roce 1983 u výsadkářů. Během vojenské kariéry se mimo jiné účastnil mise v Jugoslávii, kde v lednu 1993 jednotka, jíž velel, při dobrovolné operaci zachránila více než padesátku odříznutých francouzských vojáků z válečné zóny.

V roce 2012 byl jmenován náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky, jímž byl do roku 2015. V tomto roce byl zvolen do funkce předsedy vojenského výboru NATO. Nejvyšším vojenským představitelem Severoatlantické aliance byl do roku 2018.

Veřejná debata v Ústí

Prezident Pavel se v Ústí nad Labem se ve středu večer setká s obyvateli města na veřejné debatě. Deník.cz bude u toho jako spoluorganizátor v rámci projektu Prezident mluví s občany a živě vám přenos z veřejné debaty zprostředkuje.

Debata se uskuteční ve středu 19. června od 18 do 19.30 hodin v Domě kultury v Ústí nad Labem. Moderovat ji bude šéfredaktor Deníků severních Čech Vladimír Mayer. Deník.cz zprostředkuje přenos na webu a sociálních sítích.

Pokud se chcete debaty zúčastnit osobně, rezervujte si místo v sále Domu kultury. Vstupenky lze rezervovat na tomto odkazu. Rezervace jsou možné pouze do vyčerpání kapacit.