Volby na Ústecku vyhrál jasně Zeman, Drahoš uspěl jen v Tisé

Ústecko - V okrese Ústí nad Labem přišlo k druhému kolu prezidentských voleb 58 % voličů. Miloš Zeman získal z toho 58,40 % hlasů (31 495), Jiří Drahoš 41,59 % (22 428).

Jiří Drahoš vyhrál na Ústecku druhé kolo prezidentských voleb pouze v Tisé. Získal tam 53,76 % hlasů. V ostatních obcích už dominoval staronový prezident Miloš Zeman. Nejvíce uspěl v Habrovanech, kde ho volilo 74,10 % lidí.

Těsnější výsledky byly v krajském městě Ústí nad Labem – při volební účasti 56,87 % zde Zeman dostal 57,61 % hlasů a například v centrální části Ústí nad Labem-město dostal „jen“ 50,97 %.

V řeznické zástěře dorazil s celou rodinou na Obecní úřad Zubrnice Max Fisch neboli Martin Ryba z Teplic. Nesl si velkou molitanovou palici, kterou poté během masopustu ve stejné obci zastavoval auta, když se průvod s muzikanty z folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy vydal průvodem masek obcí. Maxových průpovídek si užily i dámy z volební komise.

„Jezdím sem na masopusty čtrnáct let, ale v této místnosti jsem poprvé,“ rozhlédl se volič Jiřího Drahoše po místnosti s plentou a s volební urnou.

JANDÁSEK: CELOSTÁTNÍ VÝSLEDEK JE TĚSNÝ

Jedinou obcí v okolí Ústí, kde volby vyhrál Jiří Drahoš, je Tisá. „U nás volby dopadly skoro jako v republice, jen obráceně,“ řekl Ústeckému deníku Jiří Jandásek, starosta obce pod skalami.

„Můžu mít radost, že je Tisá v moři názorů něčím unikátní. Ale naši občané se rozhodovali naprosto svobodně, i když emocionálně. Tak to vnímám. Ponechme stranou úvahy, že tu žijí lidé, kteří uvažují odlišně. Sledovali jsme s napětím, jak vše dopadne, ale je vidět, že Ústecký kraj je jeden z velkých příznivců stávajícího pana prezidenta. Jenže když se na to podíváte, i celostátní výsledek je opravdu hodně těsný,“ konstatoval Jiří Jandásek.

Výsledek voleb, vítězství Miloše Zemana o tři procenta, překvapil Tomáše Jugiho Staňka, rodáka z Ústí, kapelníka i bubeníka úspěšné pop rockové skupiny UDG, založené v Ústí nad Labem.

„Čekal jsem změnu, těšil jsem se. Nelíbí se mi, že Miloš Zeman rozděluje společnost. Děsí mě ta jednoduchost, se kterou politici mění názory a jdu s tím, s kým je to pro ně právě teď výhodné. Mluvím o uzavření mocenského paktu s Babišem, založeném na byznysu a osobních zájmech,“ popsal muzikant své pocity. „Ale pokud je vítězství Zemana tak těsné, je to pro mě velká naděje do budoucna,“ dodal Jugi.



Mladík, který volil ve všebořické ZŠ Pod Vodojemem krátce před ukončením voleb, se netajil svými sympatiemi k Miloši Zemanovi. „Je upřímný, co na srdci to na jazyku. Věřím mu, že přichází se srdcem na dlani, i když je někdy upřímný a otevřený až moc,“ připustil.