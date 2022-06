S čím chtějí zaujmou voliče? Vícero stran upozorňuje na nepořádek a nedostatečnou údržbu mobiliáře. Tedy laviček, košů na odpadky, vodotrysků, pítek a dalších. Proto by například Zbyněk Novák (Společně) v roli primátora chtěl založit technické služby v majetku města a změnit celý systém úklidu. „To je pro mě nejzásadnější. Nejprve bychom změnili příspěvkové Městské služby na akciovou společnost a od ní by se posléze oddělili služby technické,“ popsal s tím, že odvoz odpadu by přenechal i nadále specializovaným firmám.

Za stejně zásadní považuje úklid a údržbu města i Richard Loskot (PRO! Ústí). „Město musí opět pod svou správu získat technické služby včetně zahradnického podniku. Jsme jako město snad jediní, kdo má svou správu v naprosto chaotickém stavu. Když se úředník podívá na lavičku, tak snad ani neví, kdo se o ni stará. Potřebujeme silnější městské služby, údržbu mobiliáře a zeleně. Druhý bod je razantní prosazení změny statutu města. Jasně vymezit dělbu pravomocí mezi obvody a město, je to věc dohody,“ myslí si.

Kandidát na ústeckého primátora a lídr kandidátky v komunálních volbách za ODS Michal Šidák by rád navázal na úspěch ODS na celostátní úrovni. „Ústecká ODS prošla v posledních letech proměnou a ráda by výrazně promluvila do komunálních voleb. Protože v současné době rozvoj města stagnuje, chtěli bychom to napravit a říkáme, že Ústí nám za to stojí. Plně si ale uvědomujeme, že získat silnou podporu ve volbách nebude jednoduché. Zároveň bychom chtěli navázat lepší spolupráci s Ústeckým krajem, která je pro naše město prospěšná. Modrá bude zase dobrá,“ řekl.

Šidák povede kandidátku ODS do Zastupitelstva Ústí nad Labem stejně jako do městského obvodu Severní Terasa, dvojkou na magistrát bude současný náměstek primátora Pavel Tošovský.

KSČM v Ústí povede do voleb Pavel Vodseďálek. „V první řadě je potřeba udělat pořádek ve vyloučených lokalitách. Ať už je to Mojžíř nebo Předlice. Abychom je naučili se slušně chovat, bude potřeba zásadně posílit městskou policii, je potřeba, aby víc zasahovala a zklidnila situaci. Co se města týká, je nutno urychleně řešit úklid středu města, opravy chodníků a silnic, které jsou v dezolátním stavu. V neposlední řadě chceme začít řešit bytovou problematiku, kterou všichni slibují, ale stavět ještě nezačali, s nájemním bydlením,“ nabídl Ústečanům.

Podobně je mnoho stran rozhodnuto i co do kandidátních listin pro městské obvody. Ty za ODS povede na Severní Terase opět Šidák, dalšími jsou Jan Vácha v centrálním městském obvodu, místostarostka Aleša Kymličková na Střekově a někdejší starostka Liana Wagnerová v Neštěmicích. Za KSČM pak na Střekově Viktor Malinkovič, na Severní Terase Jaroslava Šamsová, v Neštěmicích Miloslav Buldra, v centru František Minárik.

Co se hnutí ANO 2011 týká, to stále jména tají. „Kandidátní listiny zveřejníme po projednání všemi orgány hnutí,“ odpověděl na dotazy krajský manažer hnutí Jakub Komárek.

Mnozí členové ovšem zároveň dodávají, že je musí hlavně schválit centrála a že se ještě může stát cokoliv, ale že nějaké razantní změny nepředpokládají. V kuloárech se hovoří o kandidatuře současného primátora Petra Nedvědického. „Soukromě vám mohu říci, že kandidovat chci, ale nepovím vám, na jakou funkci,“ poznamenal k tomu sám Nedvědický.