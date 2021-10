Není to sice protizákonné, na druhou stranu to hodně lidí nutí místnost aktivně vyhledat za pomoci elektronických zdrojů. Na internetu, případně sociálních sítích. Kritici argumentují, že to rozhodně nepodpoří snahu dostat k urnám co nejvíce voličů. Naopak hodně těch, kteří mají k volebnímu dění spíš rozpačitý přístup, na cestu k hlasování o budoucnosti země spíš rezignuje.

Mezi těmi, kdo rozhodnutí radnice vidí jako nešťastné, patří například i Ústečan Miloslav Svoboda ze Všebořic. „Hele, já třeba nemám problém si rozkliknout web úřadu a prostě se podívat do seznamu, ale už mi volala babička, že se v tom vůbec nevyzná, jestli bych jí neporadil. Nakonec jsem jí musel říct, kam jít volit. Neobtěžuje mne to, ale kolik seniorů má někoho, kdo jim ochotně poradí, až to budou potřebovat? Vyrazí volit a místnost nikde,“ zamyslel se.

Bývalá místostarostka Marie Jakubcová (UFO), která je po svém odvolání a nahrazení ve funkci Karlem Karikou (PRO! Ústí) v opozici, si nemyslí, že to byla chyba úřadu. Zdejší úředníky považuje za velmi schopné a výkonné. „To bude spíš chyba politického vedení. To, že tam chyběly štítky s adresami, sice nemuselo být proti zákonu, ani to nebude vysloveně kvůli těm pár korunám, ale jednoznačně to vidím jako selhání z lidského hlediska. Senioři neumí s internetem, prvovoliči nevědí, kde ty informace hledat. Budou zmatení, a než by něco zdlouhavě vyhledávali, radši volit nebudou. Kde je naše snaha přesvědčit co nejvíc lidí, aby šli volit?“ ptala se.

Vedení městského obvodu na svou obranu uvedlo, že označení obálek samolepkou s natištěnými údaji o volební místnosti je pouze službou voličům pro lepší orientaci. Stát to prý ale neproplácí jako volební náklady. „Financování voleb a kontrola vyúčtování podléhá přísným kontrolám a opakovaně nám nejsou uznávány náklady na volby, které financujeme z městského rozpočtu. V současnosti, kdy lidé upřednostňují elektronickou komunikaci, jsme netušili, jakou reakci naše rozhodnutí nenalepit nepovinné štítky na obálky vyvolá. Za nestandardní postup se omlouvám především starším občanům. Nebylo záměrem někoho omezit či poškodit, naopak,“ reagovala starostka obvodu Hana Štrymplová (ANO).

Směrnice ministerstva financí z roku 2013 skutečně samolepky s údajem o volební místnosti jako náklad neuznává. Předseda finančního výboru ústeckého zastupitelstva Pavel Vodseďálek (KSČM) na to ale řekl, že těch přibližně sedm, osm tisíc korun, kolik vytištění štítků městské obvody stojí, by centrální radnici jistě nezruinovalo. „Všechny městské obvody i okolní města to udělaly, jen centrální obvod ne. Je to neúcta ke starším lidem a seniorům, vysloveně arogance moci. Šetřit by měli na něčem jiném, ne na tomhle,“ dodal.