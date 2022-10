Oni sami argumentují tím, že dodržování stranické linie patří k minulosti a že se rozhodli podle svého svědomí. Oba ale už kvůli svým rozhodnutím nejsou členy politických uskupení, za něž kandidovali.

Stejně tak se objevují otázky okolo osobnosti nového radního za SPD Michala Mohra, jehož jméno před lety figurovalo v kauze Metropolnet coby místopředsedy představenstva této městské akciovky. Tato firma jej žalovala kvůli škodě, která se nakonec neprokázala. Měla vzniknout kvůli nedotaženému projektu optické sítě do Všebořic. Soud ale rozhodl po sedmi letech v Mohrův prospěch. Ve zhruba stejné době byl obviněn bývalý předseda představenstva Metropolnetu Raul Cruz v kauze údajně neoprávněně vyplácených nadstandardních odměn a studium placené z firemních peněz. Celková škoda podle žalobce dosáhla dvou milionů korun. Kauza dodnes neskončila.

Vládnout v Ústí bude Petr Nedvědický z ANO s SPD a přeběhlíky z UFO a ODS

Tošovského rozhodnutí podpořit ANO za místo v městské radě velmi rozzlobilo jeho dnes už bývalé spolustraníky. To, že zastupitel zvolený za ODS, byl zvolen do rady města hlasy SPD a navíc podpořil do vedení města členy SPD, je podle předsedy oblastní rady ODS a zároveň poslance Libora Turka absolutně nepřijatelné. „Od tohoto jednání a osobního rozhodnutí Pavla Tošovského se zcela distancujeme. Svým jednáním hrubě poškodil zájmy ODS. S velkou lítostí se omlouváme svým členům, podporovatelům a voličům. Oblastní rada ODS ho vyzvala, aby okamžitě ukončil členství v ODS a vzdal se mandátu zastupitele města Ústí nad Labem,“ uvedl.

Zdroj: DeníkTošovský dostal čas, aby odešel z ODS do pondělní půlnoci, jinak by jej podle stanov partaje vyloučil místní sněm ODS Střekov. „Nechtěl jsem uvádět do rozpaků přátele a kamarády z oblastního sdružení na Střekově, tak jsem z ODS vystoupil sám. Bylo to mé rozhodnutí, rozhodoval jsem se podle svého přesvědčení. Nikdo neodchází rád od rozdělané práce, stejně jako nechce, aby si připisovali jeho zásluhy jiní. Rozhodl jsem se tomu čelit. Rozchod s ODS mne samozřejmě po tolika letech práce mrzí,“ komentoval záležitost Tošovský s tím, že mandátu zastupitele se nevzdal a bude pracovat pro město jako radní.

Náměstkyni primátora Věru Nechybovou z UFO už také vyloučili. „V každém případě mne to mrzí. Ze spolupráce by mohl být prospěch pro město i pro hnutí. Já to dál nechci komentovat ani zbytečně přiostřovat hrany,“ poznamenala Nechybová.

Výsledky komunálních voleb v Ústí nad LabemZdroj: Deník

Podle kuloárních informací členové hnutí UFO vzali její rozhodnutí velmi emotivně, jako skutečnou zradu. Za kampaň do senátorských voleb, v nichž Nechybová kandidovala, padlo půl milionu korun. Což prý také patří k výčitkám, jež vůči ní, mimo jiné, cítí. Navíc o jejím rozhodnutí podpořit ANO do poslední chvíle nic nevěděli. Místopředseda UFO Martin Prachař potvrdil Deníku informaci o jejím vyloučení a dál to nekomentoval.

Také Ústečané v diskuzích na sociálních sítích situaci nekomentují příliš nadšeně. Shrnul to například Vítek Brejcha. „Tyhle žabomyší války mě moc nebaví. Nemohli byste už konečně uklidit a opravit město? Do centra se nedá jít, špína, smrad, hnus. Od Hraničáře po Mírové náměstí,“ napsal na Facebook.

Kauza Metropolnet

Určité obavy ze střetu zájmu v případě nově zvoleného člena rady Mohra má předseda představenstva Metropolnetu Jiří Knápek. Městská firma, spravující optickou síť v Ústí nad Labem, se s Mohrem soudila o škodu, která měla vzniknout kvůli nedokončenému rozšíření optické počítačové sítě do poměrně vzdálené městské čtvrti Všebořice. Stalo se to v době, kdy Michal Mohr vykonával funkci místopředsedy představenstva Metropolnetu před zhruba osmi lety. „Policií byl nakonec obviněn za jinou věc Raul Cruz. Případ neustále putuje kvůli odvoláním mezi okresním a krajským soudem. Táhne se to dlouho. Do policejního šetření nevidím a ani do něj nemohu nijak zasahovat,“ poznamenal.

Sám Michal Mohr poznamenal, že po sedmi letech vyhrál všechny soudní spory a kauza byla pravomocně ukončena. Mstít prý se ale z pozice radního rozhodně nechystá. „Mě zajímá jenom práce, výroční zpráva, a jestli to funguje dobře. Žádné osobní msty nebudou. Jsem profesionál. Nemám důvod se po někom vozit,“ dodal.