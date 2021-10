Co se týká výsledků voleb v krajském městě Ústí nad Labem, tak ty přesně kopírují okresní výsledky.

Žádná jiná strany by se z Ústecka do poslaneckých lavic nedostala – nepřekročila tedy 5 %. Nejblíže tomu byla Přísaha – 4,86 % hlasů. Propadli komunisté s 3,36 procenty (v roce 2017 ještě 8,96).

Hnutí ANO si v okrese Ústí nad Labem udrželo svoje dominantní postavení. Získalo 35,57 % hlasů, v minulých volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017 to bylo 36,45 procent.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.