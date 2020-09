Netradiční zážitek čeká některé občany při nadcházejících volbách do vedení Ústeckého kraje nebo do Senátu.

Ilustrační foto - volby | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Lidé v karanténě či izolaci budou moci využít takzvaných drive-in stanovišť. Vhazovat lístky do připravené urny budou moci přímo ze svého vozu, aniž by se dostali do kontaktu s ostatními.