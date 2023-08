Alespoň tak o tom hovoří časté posty na sociálních sítích od začátku srpna. Deník se to snažil objasnit a spíš to vypadá, že příspěvky o zaplavení Skalky potížisty z Mojžíře jsou zavádějící. Zdejší radnice a městská policie totiž nyní kvůli tomu Skalku podrobně kontroluje od rána do večera a nic takového nepotvrdila. Ani ústecký dopravní podnik žádné podobné informace nemá.

Od začátku srpna zrušil ústecký dopravní podnik přímou trolejbusovou linku z Mojžíře do centra. Místo ní pendluje na dvoukilometrovém úseku (začíná i končí u Alberta v Neštěmicích a v opačném směru na konečné v Mojžíři) autobus, do něhož se smí vcházet jen předními dveřmi. Kromě cestujících jedou v autobuse dva asistenti přepravy a strážník. Důvodem byli cestující bez jízdenky a časté napadání řidičů.

Nejdrsnější příspěvek na sociální síť Facebook vložila uživatelka Olga Valjentová. Ta napsala, že od chvíle, co v MHD do nechvalně známé ústecké čtvrti dohlíží asistenti a městské policie, tak lidé z Mojžíře jezdí na Skalku, aby se vyhnuli kontrole.

„Zaplavují Skalku, malým dětem na pískovišti tu nabízejí cigarety, na zastávce dělají bordel. Vrcholem všeho je událost, kdy na zastávce na Skalce napadli starou paní a chtěli ji okrást. Kdyby nebylo místního usedlíka, který se nebál zakročit, tak by byla stará paní okradena. Pokládám si otázku, jako obyvatel Skalky, co nám tohle opatření přinese. Budou spoluobčané v Mojziři nyní platit za dopravu nebo se přesunou na Skalku a zničí ji,“ ptala se.

Reportér Ústeckého deníku ovšem během svých návštěv davy mojžířských na Skalce nepotkal. Ani dopoledne kolem desáté, ale ani okolo čtvrté odpoledne. Přesto místní obyvatelé hovořili o problémech s výrostky pravděpodobně z Mojžíře, ale davy také nezmiňovali.

Reportér tedy zkontaktoval některé z diskutujících. Mezi nimi právě Olgu Valjentovou, která popsala napadení seniorky a hovořila o zaplavení Skalky problémovými lidmi z Mojžíře. Ten, kdo obtěžování seniorky podle ní zarazil, měl být místní starousedlík.

„Je to Rom, ale tohle nesnáší. Nepsala jsem o davu lidí, ale o události, co se stala. Místních Romů moc nemáme, ale romské výrostky rodiče dětí ze Skalky několikrát vyhazovali, neboť byli zlí na jejich děti. Bydlím na Skalce 36 let,“ upřesnila poté svůj příspěvek.

S tím, že ze scénáře, kdy by začaly Skalku ničit davy problémových lidí z Mojžíře má obavy.

Ostatně, na podobné příspěvky podle velitele neštěmické městské policie Otty Liperta rychle zareagovali strážníci. „Byly jsme tam vždy během několika minut a nic se nedělo. Docházíme tam s psovody, kontrolujeme, jestli sem skutečně dojíždí davy, fotíme to průběžně po celý den. Nemáme zaznamenaný žádný incident, ani napadání obsluhy. Na Skalku z 80 procent jezdí řidičky. Kdyby se něco stalo, okamžitě by se to vyšetřovalo, v platnost by vstoupila zesílená opatření,“ poznamenal s tím, že některé příspěvky na Facebooku musí prostě a jednoduše přehánět.

Podobně se k tomu vyjádřila i místní starostka Yveta Tomková. „Několikrát jsme to prověřili, ale nikdy se to nepotvrdilo. Pokud jde o výrostky, je možné, vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, že se tam mohli nějací vydat. Ale ze Skalky to je jinak do Mojžíře dál, než od Alberta. Ani řidiči si prý nestěžují. Už opravdu nevím, co ještě víc udělat,“ poznamenala.

Mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková k tomu jen uvedla, že problémy na lince 58 na Skalku nezaznamenali. „Rozhodně jsme nezaznamenali masivní nárůst cestujících na Skalku. Řidiči si na napadání také nestěžují,“ poznamenala Dvořáková.

Údajné napadení seniorky, které zmiňovala ve sém příspěvku obyvatelka Skalky, nevyšetřuje ani Policie ČR. „Na sídlišti Skalka v Ústí nad Labem neevidujeme žádné napadení a okradení seniora, či seniorky v posledních dvou týdnech,“ dodal policejní mluvčí Václav Krieger.

Máte jiné zkušenosti? Máte video nebo fotografie ze Skalky, které by naopak tvrzení lidí na sociálních sítích potvrzovalo? Napište nám na ustecky@denik.cz.