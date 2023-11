/ROZHOVOR/ Účastnice pěti olympijských her, úspěšná reprezentantka v běhu na lyžích, skvělá atletka a trenérka Eva Vrabcová Nývltová se na chvilku ukázala v Ústí nad Labem. Ve čtvrtek besedovala na Bukově s mladými sportovci v ZŠ Pod Vodojemem a Deník byl u toho. Všetečné otázky pokládali žáci pátých a šestých tříd.

Olympionička Vrabcová Nývltová v Ústí nad Labem besedovala s žáky. | Foto: Miroslav Vlach

Jaké byly vaše začátky?

Přesný rok si už nepamatuji, ale jednou jsem jako malá holka viděla v televizi vzpěrače, ta síla mne imponovala, několik týdnů jsem milovala činky. Zimu moc ráda nemám, ale rodiče mě dali v pěti letech na lyže a tam to všechno začalo. Později jsem se dostala do sportovní třídy v Trutnově a ve dvanácti jsem někde prohlásila, že mým snem jsou olympijské hry. Tenkrát jsem netušila, že reprezentační dres obléknu nejen v Turíně (2006), ale i ve Vancouveru (2010) a v Soči (2014) na zimních hrách. V roce 2016 jsem pak byla na letních hrách v Riu a v roce 2020 v Tokiu. Dnes nad tím barevným filmem plným vzpomínek jenom kroutím hlavou.

FOTO: Expert s kamionem pobavil i naštval Dolní Zálezly. Dostal pokutu s lopatou

Kolik závodů jste celkem absolvovala?

Začínala jsem na běžkách, zima, led a sníh. To byla neskutečná dřina, na velkých akcích mimo civilizaci. Kolik jsem toho za rok naběhala opravdu nevím. Něco jiného je atletika, tam se to dobře počítá. Já jsem běhala vždycky, někdy jsem přidala v letní přípravě i kolo. V roce 2016 jsem definitivně odložila lyže a začala trénovat na maraton. Asi na to nevypadám, ale když si něco dám do hlavy, tak za tím jdu. Tréninkové dávky určuje trenér, já si ještě přidávala, někdy to bylo i 200 kilometrů týdně. Statistiku si nevedu ale 400 závodů jsem určitě pokořila.

Olympionička Vrabcová Nývltová v Ústí besedovala s žákyZdroj: Miroslav Vlach

Překážela vám někdy sláva a popularita?

Tohle je opravdu dobrá otázka. Když se vám daří, tak vás všichni chválí. Pokud ale zklamete televizní diváky, jako mně se to povedlo v Tokiu, když jsem vzdala maraton, musíte počítat s kritikou. Moc jsem se do Japonska těšila, tělo vypovědělo službu a já ty poslední metry mám stále v hlavě. Někdy mě lidé poznávají v obchodě, na tréninku v lese, někdy přidají jízlivou poznámku, jindy zatleskají. Takový je už život.



FOTO: Noční běh na Miladě byl oslavou sportu

Dá se sportem uživit?

Určitě ano, když hrajete hokej v NHL, nebo jste fotbalová hvězda. Byla jsem dlouhé roky profesionál, v Berlíně na ME jsem získala bronzovou medaili na maratonské trati, solidní peníze jsem si běháním vydělala i já. Stačí malé zranění, pokles formy, šikovná konkurence a máte problém. Dnešní sport vyžaduje víc než talent, je to týmová práce na plný úvazek, kondiční příprava, jídelníček, cestování, soukromý život jde stranou. Sponzor chce výsledky, tělo volá po odpočinku. Přítomný David Cihlář je skvělý masér, ten by mohl vyprávět. Několikrát mi pomohl. Dnes oblékám jiný dres, chci pomáhat mladým běžcům, držte mi palce, ať se mi to podaří.

FOTO, VIDEO: Na devadesátkovém mejdanu v Ústi to rozjela Verona

Oblíbený film - Hříšný tanec

Oblíbená kniha - Stmívání

Dovolená - Španělsko

Oblíbené jídlo - těstoviny

Oblíbená sladkost - čokoláda

Proč jste nyní zrovna v Ústí?

Mám tu dobré kamarády, běžela jsem tu první půlmaraton, studovala jsem na UJEP.

Přijela jste s malou dcerkou, jaké budou Vaše Vánoce?

(smích) Vánoce mám moc ráda, s Adélkou jsou jiné, než dřív, plné smíchu a pohádek. Postavili jsme si s manželem malý domeček, bude plný blikajících světýlek a barevných koulí. Moc se těším! Hlavně aby napadl sníh.

Mohlo by vás zajímat: Městské služby převezmou i údržbu košů. Ústí věří ve zlepšení



Zdroj: Janni Vorlíček