Ústecký kraj – Asi dvacítka lidí přišla v sobotu odpoledne podepsat petici za obnovení procesu s 20letým Jiřím N., který podle policie před dvěma lety v parku ve Varnsdorfu ubodal 18letého Dominika B. Znalecké posudky ho tehdy označily za schizofrenika a v době činu za nepříčetného. Místo vězení za vraždu tak putoval do psychiatrické léčebny. Hrozilo mu přitom až 18 let za mřížemi.

Krajský soud v Ústí nad Labem. | Foto: Kateřina Klabzubová

Petiční akci zorganizoval otec zavražděného mladíka před budovou Krajského soudu v Ústí nad Labem. „S umístěním vraha mého syna do léčebny se nemohu smířit. Poukazuji celé dva roky na to, že ten feťák ho zabil ze msty kvůli holce. Petice nemají podle zákona zasahovat do rozhodnutí soudu, ale když vidíte, že to, co se stalo, bylo špatně, tak mají určitě svůj význam,“ uvedl otec Jaroslav B.