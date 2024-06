Krajští kriminalisté řeší případ pokusu vraždy v Ústí nad Labem. V centrálním parku na Severní Terase došlo v sobotu krátce před půlnocí ke konfliktu mezi dvěma muži. Agresor poškozeného několikrát bodl a z místa incidentu utekl. Policisté ho následně vypátrali. Důvodem sporu byly drogy.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Kutěj Rostislav

„Dvaatřicetiletý muž vytáhl nůž a poškozeného několikrát bodl. Z místa následně utekl,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Zraněný muž byl s vážným zraněním převezen do nemocnice. Policisté po pachateli začali intenzivně pátrat a následující den v dopoledních hodinách na základě popisu se jim podařilo útočníka zadržet.

„V současné době čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu,“ dodala mluvčí.

Policejní vyšetřovatel podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval a muž byl eskortován do vazební věznice. V případě prokázání viny před soudem hrozí hříšníkovi trest odnětí svobody až 18 let.