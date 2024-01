Hrůzné prosincové události na vysoké škole v Praze se stávají nástrojem hrozeb, šíření strachu a nenávisti nebo dokonce velebení vraha. Policie se v Ústeckém kraji zabývá celou řadou případů, kdy někdo nejhorší masakr v historii České republiky schvaluje nebo hrozí jeho zopakováním. Zadržela i desítky zbraní.

Jak policisté informovali v pondělí 15. ledna, zatím v souvislosti s prosincovou střelbou na Filozofické fakultě v Praze prověřují jeden přestupek a dvacet trestných činů.

„V drtivé většině již došlo ke ztotožnění podezřelých osob a policisté proti nim zahájili úkony trestního řízení. Jde o podezření ze spáchání trestných činů schvalování trestného činu s trestní sazbou až do výše jednoho roku odnětí svobody, nebezpečného vyhrožování s trestní sazbou až do výše jednoho roku, šíření poplašné zprávy s trestní sazbou až do výše dvou let a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejích práv a svobod s trestní sazbou až do výše dvou let,“ vypočítala policejní mluvčí Pavla Mašínová.

Nejčastěji se lidé takto chovají na sociálních sítích. Zřejmě v domnění, že za své výroky nejsou trestně zodpovědní nebo že jsou na anonymním účtu nedohledatelní.

Jedním z takových případů je jednání Ústečanky ze Střekova. „Je to čistka. Za mě dobrý,“ napsala totiž na sociální síti. Jestli čekala sympatie, příliš se jich od komentujících nedočkala. Komentáře pod příspěvkem její vyjádření odsoudily. Navíc si pro ni přišli policisté. Chtěli totiž vědět, proč schvaluje bezuzdné vraždění na filosofické fakultě v Praze. „Vybrali si mě k dalšímu politickému procesu. Nikdy jsem neschvalovala zabíjení! Rozehráli hru, kde jsem byla obviněna z terorismu… Už vím, kdo mě udal, všem udavačům a udavačkám, polibte mi…“ To jsou slova, kterými nejmenovaná Ústečanka ze Střekova komentovala na Facebooku své video. Žena může jít za schvalování trestného činu až na jeden rok do vězení.

Podobných případů policie v kraji řeší víc a zároveň pokračují preventivní opatření, které v souvislosti s útokem na školu přijala v prosinci. Policisté se samopaly budou i nadále střežit takzvané měkké cíle, tedy školy, obchodní centra, nádraží a další. Policisté se zaměřili i na zbraně.

Střelba na Filozofické fakultě v Praze

V budově Filozofické fakulty na Palachově náměstí v centru Prahy došlo ve čtvrtek 21. prosince 2023 odpoledne ke střelbě. Aktivní střelec zabil 14 lidí a pak i sebe, dalších 25 bylo zraněno, z toho 10 vážně.

„Od prosincové tragické události zadrželi kriminalisté již více než tři desítky kusů zbraní. V několika případech se jednalo o zbraně expanzní (takzvané plynovky - pozn. red.) a flobertky (cvičné či sportovní - pozn. red.). Přestože tyto případy přímo nesouvisely s událostí na Filozofické fakultě, chceme tak poukázat na fakt, že lze jen těžko na první pohled rozeznat o jaký druh zbraně se jedná,“ uvedla mluvčí Mašínová.

