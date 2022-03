Podle ministra dopravy Martina Kupky bude „VRTka“ pro lidi z Ústí i regionu velkou příležitostí. Rychleji se dostaneme za přáteli, prací, poznáním i studiem. „Svědčí o tom všechny příběhy míst v Německu, ve Francii i ve Španělsku, která se spojila s vysokorychlostní tratí. Ekonomické i společenské dopady se dostavily,“ ujistil Kupka.

Lidé v ústeckém centru najdou informační panely, 3D model Krušnohoří i ukázky odvrtané horniny, kterou železničáři získali při průzkumu podloží budoucího Krušnohorského tunelu. „Cílem je posílení komunikace přípravy VRT,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel SŽ.

Ústí chce schovat nádraží vysokorychlostní trati pod zem

Význam infocentra podtrhl Marcus Schenkel z německé společnosti DB Netz, která s Čechy na „VRTce“ spolupracuje. „Stavíme evropský koridor, který bude spojovat národy, a lidé potřebují taková témata vysvětlovat,“ řekl Schenkel s tím, že podobné centrum připravují také v saském Heidenau.

Pokud máte malé děti, určitě se vám „zaseknou“ u modelu části chystané železnice na Podřipsku. Na úseku krajiny jezdí vláčky, je tam vidět dálnice i místní jednokolejka. Jak ale nad modelem vysvětlují železničáři, nejde jen o dětskou atrakci. Vnímali prý, jak má veřejnost o „VRTce“ zkreslené představy.

Podle nich se ale v podstatě jedná o normální železnici, která je jen jinak trasována a má více moderních prvků než klasické konvenční dráhy. „Tak jsme se rozhodli, že si vybereme nějaký úsek plánované trasy a zkusíme ho ztvárnit v měřítku 1:87,“ popsal Martin Kašpar, ředitel ústeckého oblastního ředitelství SŽ.

Starosta Chlumce: Vysokorychlostní trať zničí náš klid a ohrozí stabilitu svahů

Některé hlasy v regionu mají s novým železničním koridorem problém, prý negativně zasáhne do krajinného rázu. Železničáři to vidí jinak. „Myslíme si, že to zas takový zásah do krajiny není, dálnice je mnohem brutálnější. VRTka bude nejcennější partie hor překonávat tunelovým způsobem,“ dodal Kašpar.

Se svou vnučkou se u modelu železnice zastavila i Ústečanka Hana. Vlakem prý jezdí ráda. „Jak rostou ceny benzinu, možná to bude ještě víc potřeba,“ poznamenala. „VRTka“ má přijít na nějakých 150 miliard, vláda to prý zařídí. „Je to jednoznačná priorita,“ ujistil Kupka s tím, že většina finančních prostředků půjde z evropských fondů.