„Po schválení aktualizace zásad naše práce pokračuje. Bude dostávat přesnější kontury, bude dostávat větší podrobnosti. Budeme kontaktovat jednotlivé obce a budeme s nimi řešit technická specifika trati. To, jakým způsobem ji nejlépe zasadit do území tak, aby byla pro kraj co nejpozitivnější,“ řekl po schválení aktualizace zásad územního rozvoje náměstek generálního ředitele Správy železnic (SŽ) Pavel Hruška.

Po pondělním jednání je také jasná trasa vysokorychlostní železnice. Z Prahy do Roudnice nad Labem povede v souběhu s dálnicí D8, následně překročí Labe a v okolí Křešic vstoupí do téměř dvacetikilometrového Středohorského tunelu. Z něj vyjde na Střekově v Ústí nad Labem, opět povrchově překročí Labe a přes terminál bude pokračovat do 26 kilometrů dlouhého Krušnohorského tunelu a do Německa.

Kraj posvětil přípravu VRT, protestující obce pošlou vybranou trasu k soudu

„Jednání o přesné poloze mostu v Ústí nad Labem, jeho podobě, jeho zasazení do městského prostředí a navázání na okolí nás teprve čeká v následující době,“ vysvětlil Pavel Hruška s tím, že výsledná podoba bude záviset na jednání s městem a na výsledcích architektonicko-urbanistické soutěže, kterou plánuje SŽ vyhlásit.

Dva terminály

Na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se počítá se dvěma terminály VRT, které budou hrát klíčovou roli při přestupu mezi dálkovými a regionálními vlaky i mezi ostatními prostředky veřejné a individuální dopravy. Terminál Roudnice nad Labem VRT významně zvýší dostupnost rychlé dopravy i pro obyvatele okolních měst a obcí. Terminál Ústí nad Labem centrum by měl vyrůst v lokalitě stávajícího nádraží Ústí nad Labem - západ.

Veřejné přístaviště v Brné je v provozu, stálo přes 40 milionů korun

Státní organizace plánuje na podzim začít další dialog především s obcemi, které budou na trase plánované železnice. Jako první SŽ čeká rozjetí mapového portálu pro úsek z Prahy do Lovosic, kde budou všechny podklady k plánované vysokorychlostní železnici. Pro lidi mnohem viditelnější část, tedy samotná stavba, by se měla rozjet za čtyři roky. Než stavba začne, bude potřeba získat řadu nezbytných povolení, kromě jiného bude nutné absolvovat posouzení vlivu stavby na životní prostředí, které chce SŽ spustit do konce letošního roku.

Tahle lokomotiva v Čechách končí. Nevyhovuje pro nový zabezpečovací systém

„Předpokládáme, že na Podřipsku bychom měli být schopni začít pracovat v roce 2028. Potom přijde Krušnohorský tunel. Jak rychle se dostaneme k povolování Středohorského tunelu, to bych nyní nepředjímal,“ přiblížil nejbližší plány Hruška.

Přestože se může Správa železnic díky rozhodnutí krajských zastupitelů pustit do dalšího plánování v jasné trase, může ještě dojít k jejím změnám. Obce nespokojené s trasováním totiž již před pondělním hlasováním zastupitelů avizovaly, že v případě schválení aktualizace zásad územního rozvoje se obrátí na soud. „Žaloby mohou patřit k projednávání a uvidíme, co přinese čas,“ doplnil náměstek ředitele Správy železnic.