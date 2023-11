Přestože dnes, ve středu 29. listopadu, vláda schvaluje státní rozpočet, ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se „urval“ a dorazil do Ústí. Přijel na konferenci Dialog fórum k plánům na vysokorychlostní trať (VRT) pro osobní i nákladní dopravu mezi Prahou a Drážďany. V ústeckém hotelu Clarion to Kupka rozhodně neměl lehčí než v pražské Sněmovně. S dalšími představiteli ministerstva i Správy železnic (SŽ) čelil celé řadě otázek i palbě kritiky od zástupců krajské metropole i menších obcí v regionu. Kolosální česko-německá stavba bude trvat řadu let a spolkne stovky miliard. Začít se má do konce roku 2030, součástí stavby budou i dlouhé tunely a velké terminály.

Plánovaný terminál v Ústí na povrchu v lokalitě stávajícího západního nádraží podle kritiků zatíží střed města prachem a hlukem. Kupka to rozporuje s tím, že se tomu jde vyhnout. Třeba kvalitním zastřešeným multifunkčním prostranstvím, které okolí nezatíží. Naopak podnítí rozvoj centra.

Další benefit pro cestující z širšího okolí Ústí popsal Jindřich Kušnír z ministerského odboru drážní dopravy. Popsal, že nové centrální nádraží poslouží jako tranzitní uzel prakticky pro všechny směry: na Děčín, Teplice i Lovosice. „Budeme schopní dovést všechny příměstské vlaky z regionu do jednoho přestupního hubu,“ uvedl Kušnír.

„VRTku“ podpořil ministr. Do nového infocentra v Ústí láká model chystané trati

Podle toho, co dnes zaznělo od klíčových aktérů procesu, je skoro „mrtvá“ alternativa trasy H, s kterou nedávno přišel ústecký filantrop Martin Hausenblas. Průchodná není podle expertů České geologické služby alespoň její část mezi Litoměřicemi a Ústím kvůli složitému geologickému podloží Českého středohoří i důlní minulosti Ústecka.

V současnosti jsou pořád na stole tři varianty, kudy by se VRTka z Prahy do Ústí dostala. Všechny už mají prakticky zelenou z hlediska dopadu na životního prostředí. Která varianta nakonec vyhraje, to závisí na krajských zastupitelích, kteří budou schvalovat žádost SŽ o aktualizaci zásad územního rozvoje.

Kraj se ale musí vypořádat s šesti sty připomínek a hrozí, že to úřad se současným vedením nestihne do konce volebního období za rok. Vláda přitom chtěla výsledek už teď. Podle dnešních Kupkových slov počká nejpozději do léta. „Další zdržení by bylo velmi komplikované. Musíme v tom území najít trasu,“ řekl ministr.

Pokud by vláda od kraje neměla jasné slovo, bude mít nejspíš už od Nového roku k ruce nový liniový zákon, který ministerstvu umožní převzít rozhodovací kompetence za kraj. Na to může být tlak i z německé strany, která by mohla být v přípravách své části stavby rychlejší.

Terminál na Podřipsku navnadil developery

Přinejmenším část současného vedení kraje je přitom VRTce nakloněna. Podle radního Tomáše Riegera (ODS) při otálení s rozvojem železnice regionu hrozí zaostávání za zbytkem Evropy. „Jako kraj chceme rozhodně podporovat připojení České republiky do evropských sítí,“ řekl radní.

Ale radní to podmínil tím, že vláda i vedení SŽ budou reflektovat požadavky z dotčeného území. „Budu ráda, pokud se celé dílo podaří,“ řekla také krajská zastupitelka Zdenka Vachková (ODS) s tím, že nynější rozhodnutí o VRTce rozhodnou o budoucnosti dalších generací v kraji.

Pod nohama vlaky, v dáli Říp. Železničáři ukázali návrh terminálu VRT

Dnes se hovořilo také o řešení k omezení dopadu vlivu VRTky na okolí včetně stavby protihlukových zdí. I o případných kompenzacích vlastníkům nemovitostí, které budou stát v cestě. „Bude o tom možné rozhodnout až tehdy, kdy budeme vědět, kudy to bude přesně procházet,“ řekl náměstek ředitele SŽ Mojmír Nejezchleb.

V Roudnici má vzniknout terminál. Podle starosty Františka Padělka (Společně pro Roudnici) to lidem z města i Podřipska významně zkrátí cestu do Prahy nebo Ústí za prací. „Najednou se začali ozývat investoři, že by měli zájem stavět v Roudnici,“ řekl Padělek o efektu, který mělo oznámení terminálu.

VRTKA UVOLNÍ SILNICE OD KAMIONŮ

Náměstek ředitele SŽ Jakub Bazgier uvedl, že pro stát je důležité napojit Ústecký kraj jak rychle dovnitř státu s Prahou a dalšími krajskými městy země, tak také se zahraničím. „Tato VRTka bude součástí koridoru z Německa až do jihovýchodní Evropy,“ popsal Bazgier s tím, že by mohla pomoct vyřešit část strukturálních problémů kraje. Třeba udržením mladých a vzdělaných lidí, kterým VRTka zkrátí čas dojezdu za prací i studiem do center v Česku i Německu.

Železnici nová VRTka také umožní navýšit tranzit nákladní dopravy do německých přístavů. Převede tedy ze silnic a dálnic na koleje část nákladu kamionů, které komplikují osobní dopravu. „Byli bychom rádi, kdybychom situaci zejména ústeckého nádraží a uzlu zakrátko odblokovali a dospěli ke konsenzu,“ řekl náměstek Nejezchleb. Železničáři pak chtějí řešit vypsání architektonicko-urbanistické soutěže na podobu terminálu v Ústí.