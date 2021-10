Zdroj: Deník„Žije se zde celkem dobře. Je zde hodně zeleně a je kam chodit na procházky. Poslední roky se ale zhoršila péče o chodníky, které se vůbec neudržují. Jsou zarostlé tak, že pomalu vůbec nevidíte obrubníky. Pracovníky na VPP tu celý rok nepotkáte. Trápí nás tu také burza, která se koná každou neděli a návštěvníci parkují, kde se dá. Po burze nám ještě zaplní popelnice,“ popsal a upozornil i na špatně uklizené odpadky, které odhazují „bordeláři“ všude, kde je napadne.

Všebořice spadají pod centrální městský obvod. Starostka obvodu Hana Štrymplová vysvětlila, že Všebořice a Bukov uklízí pracovní četa čtyř pracovníků na VPP. „V současné době dochází do Všebořic a Bukova čtyřikrát týdně. Jelikož jsou to poměrně rozlehlé lokality, jsou rozdělené na dvě části. Úklid na nich se střídá,“ řekla.

Renatu Škorovou coby obyvatelku Všebořic, která žije na panelovém sídlišti Spartakiádní, trápí neutěšený stav chodníků a silnic, případně přerostlá tráva. „Další problém vidím v nepřehledné a velice vytížené křižovatce na spojnici ulic Všebořická, Havířská, Lipová a Plynárenská. Toto místo by si zasloužilo kruhový objezd, nebo světelnou křižovatku,“ poznamenala.

Další problém vidí v nedostatku přechodů pro chodce v této oblasti. Nadchod, který je v dezolátním stavu, je pro starší lidi k nepoužití a většina lidí riskuje životy přebíháním přes silnici. Řeč je o nadchodu s přechodem pro chodce kousek od zastávky MHD, místní výrobny s prodejnou lahůdek a myčky automobilů.

Konkrétně tento přechod pro chodce vidí jako nebezpečný i specialista na bezpečnost v dopravě a bývalý koordinátor BESIP pro Ústecký kraj Jan Pechout. „Je špatně osvětlený, v podstatě ve stínu. Jsou tu parkovací místa a stromy, celý úsek je dost nepřehledný,“ komentoval.

Přechody pro chodce mají disponovat takzvanou světelnou závorou, tedy mají být osvětlené jiným světlem než zbytek silnice. „Řidiče to vlastně upozorní, že se něco změnilo a vjíždí na místo, kterému mají věnovat zvýšenou pozornost,“ vysvětlil Pechout. Sám odtud bydlí jen kousek a čtvrť velmi dobře zná. „Je specifická tím, že zdejší hlavní silnice odděluje obytné čtvrti a sídliště od obchodů a školky. Všichni tudy prochází vlastně každý den,“ vylíčil.

Přechody u supermarketů jsou podle něj v pořádku. Například ten u Kauflandu má uprostřed ostrůvek, takže chodci mohou chvilku počkat a postačí jim hlídat si jen jeden směr. V pořádku je prý i přechod u Lidlu. Co se samotné silnice týká, i tady dává Pechout místním lidem za pravdu. Vidí ji jako problematickou a nehodovou. Silnice je úzká, každou chvilku tu do sebe auta narazí. Než to vše vyřeší policie, hned se zacpe.

Proplétají se tu sanitky i hasiči. „Nemluvě o popelářích. Ti musí každou chvilku zastavit a obvykle za sebou mají kvůli tomu kilometrovou kolonu nervózních řidičů. Zda by kruhová křižovatka pomohla, těžko říci. Snad jen těm, kdo sem vjíždí z vedlejší silnice, ale to by potom musela být po celém úseku. Zařadit se do pruhu je problém,“ poznamenal dopravní specialista.

Další nepříjemnost, na kterou si zdejší lidé stěžují, je občasný zápach z komunální skládky, nebo bioplynové stanice. Naopak velmi kladně vnímají Střížovický vrch, který skýtá velké možnosti k procházkám. „Jen nedokážu pochopit, proč lidi jezdí auty i v parku, a to i na straně, kde dosud byla jen pěšina pro chodce,“ dodala zdejší obyvatelka Renata Škorová.