Od středečních 13 hodin do odvolání platí v celém Ústeckém kraji zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Úřad k tomu vydal souhrn zákazů a povinností pro lidi i správce lesů. Nesmí se tam například kouřit a rozdělávat oheň.

Kontrola dodržování zákazů a povinností je v kompetenci obcí, policie, případně lesní stráže, upřesnil hejtman Jan Schiller. Apeloval, aby lidé opatření dodržovali. „Není to buzerace, není to plezír, jsou to opatření minimálně k tomu, abychom nemuseli hasit ještě někde jinde,“ řekl hejtman.

Schiller apeloval i na to, ať lidé nejezdí do Hřenska a dalších míst Českého Švýcarska, jejichž okolí je v plamenech. Kraj zároveň ve středu vyzval ředitele parku a ministryni životního prostředí, aby park uzavřely, úřad sám na to nemá kompetence.