Prvních sto dětí, které v sobotu přinesou do ústecké zoo vysloužilý elektrospotřebič, bude moci projít branou úplně zadarmo. Volnou vstupenku jim jako poděkování zajistí kolektivní systém zpětného odběru elektrospotřebičů Elektrowin.

Akce se v ústecké zahradě koná pravidelně už několik let. Upozorňuje na to, že ani vysloužilé přístroje nepatří do směsného odpadu, ale dají se recyklovat. Lze z nich získat a znovu použít cenné materiály.

FOTO: Příjemná atmosféra a dobrá muzika. Malý Hamburk lidi stále baví

V sobotu se bude elektroodpad sbírat od 10 do 17 hodin. Jindy ho mohou lidé odevzdávat ve sběrných dvorech, prodejnách elektra a na dalších sběrných místech.

„Před vstupem do zoo můžete odevzdat například nefunkční rychlovarnou konvici, toustovač, žehličku či fén, prostě staré elektro, které vám doma už jen překáží,“ upřesnil Jan Marxt ze zákaznického oddělení Elektrowinu.