Vy starej, zlej koko*e, vzkázal Maryško prezidentu Zemanovi

Ústí nad Labem – Další kontroverzní výrok si na svůj účet připsal herec Jiří Maryško z Činoherního studia v Ústí nad Labem. Na svém facebookovém profilu tvrdě zkritizoval prezidenta republiky Miloše Zemana. Nevyhnul se ani vulgarismům.

„V novinách píšou, že pan prezident dneska řekl panu premiérovi na adresu novinářů: „S domovnicí se nediskutuje a nezlobte se na trpaslíky, že vám okopávají kotníky." Pan prezident zapomíná, že je pořád ještě státním zaměstnancem s deseti miliony zaměstnavateli, kteří dostávají zprávy o výkonu jeho povolání prostřednictvím médií,“ napsal Maryško, který text uveřejnil ve středu.

Ve svém příspěvku dále přechází do ostřejšího vyjadřování: „Takže s nima, prosím Vás, diskutujte, nepijte ve službě a chovejte se ještě chvilku jako člověk, jo? A nebojte, kotníky Vám okopávat nebudem, protože v jednom nemáte nervy a druhej máte dřevěnej, Vy starej, zlej kokote.“

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz Ústeckého deníku, co na Maryškův výrok říká, reagoval po svém. „Je přeci známo, že “maryško” je staroslověnský výraz pro idiota,“ uvedl Ovčáček.

Ústecký herec Maryško je svými kontroverzními výroky známý. V roce 2014 dokonce vyměnil ostrá slova za činy. Přímo v budově ústeckého magistrátu po jednání zastupitelstva nafackoval tehdejšímu radnímu Janu Eichlerovi (ČSSD). Na zasedání se rozhodlo o zániku Činoherního studia. Maryška na místě zpacifikovala a zatkla městská policie. Za přestupek zaplatil pokutu 500 korun.

V roce 2015 zase na facebooku zveřejnil fotografii z popravy z filmu Lidice a připsal k ní jména některých ústeckých zastupitelů s tím, že takto si představuje úklid Ústí nad Labem. Vedle Eichlera nechyběla jména například bývalého primátora Víta Mandíka, exposlankyně Zuzany Kailové či současné radní města Ústí Květoslavy Čelišové (KSČM).

"To, co pan Maryško zveřejnil, bylo za hranou. Mám pochopení pro všechny druhy humoru, ale tohle nemělo s vtipem nic společného. Bylo to hloupé a ubohé. Nemyslím si, že taková vyjádření by se měla stát standardem," uvedla tehdy Čelišová.

Ani policii a okresnímu soudu jeho aktivita nepřišla vtipná, Maryško dostal pokutu 25 tisíc korun a 180 hodin veřejně prospěšných prací. Trest si odpykával krmením pávů a pletím záhonů na zámku v Děčíně.